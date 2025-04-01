Уже 5 апреля, в субботу, землян ожидает магнитная буря уровня G3. Явления такой мощности могут серьезно повлиять на метеозависимых людей, вызвав бессонницу, перепады настроения, повышенную раздражительность, снижение работоспособности и настроения, боль в суставах, сонливость и прочие симптомы, которые значительно снижают качество жизни людей.
Опрос: сколько россиян страдают от магнитных бурь
Редакции Погода Mail и Здоровья Mail решила узнать у читателей, чувствуют ли они воздействие магнитных бурь, какие симптомы испытывают и как с ними справляются.
Анна Морозова
Автор Погода Mail