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Опрос: сколько россиян страдают от магнитных бурь

Редакции Погода Mail и Здоровья Mail решила узнать у читателей, чувствуют ли они воздействие магнитных бурь, какие симптомы испытывают и как с ними справляются.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 66% 756 мм рт. ст. +14°

Уже 5 апреля, в субботу, землян ожидает магнитная буря уровня G3. Явления такой мощности могут серьезно повлиять на метеозависимых людей, вызвав бессонницу, перепады настроения, повышенную раздражительность, снижение работоспособности и настроения, боль в суставах, сонливость и прочие симптомы, которые значительно снижают качество жизни людей.