Опрос: сколько россиян страдают от магнитных бурь

Уже 5 апреля, в субботу, землян ожидает магнитная буря уровня G3. Явления такой мощности могут серьезно повлиять на метеозависимых людей, вызвав бессонницу, перепады настроения, повышенную раздражительность, снижение работоспособности и настроения, боль в суставах, сонливость и прочие симптомы, которые значительно снижают качество жизни людей.