«Есть странности». Сейсмологи говорят о риске нового землетрясения в Азии

«Во-первых, странным выглядит большое количество откликов из Бангкока, где обрушился строящийся небоскреб и погибли люди. Все-таки между эпицентром землетрясения в Мьянме и столицей Таиланда не менее тысячи километров, — рассказал ученый в беседе с aif.ru. — И сотрясения, которые там произошли, судя по оценкам, не очень сильные, такие возможны даже в Москве. Вряд ли от них обрушится здание, тем более что в Таиланде строят с учетом повышенной сейсмичности. Возможно, оно и так уже было готово упасть».