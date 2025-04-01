«Есть странности». Сейсмологи говорят о риске нового землетрясения в Азии

Мьянма приходит в себя после разрушительного и смертоносного землетрясения. Оно произошло 28 марта. Очаг залегал на глубине десять километров, в результате удара стихии погибли более 2,7 тысячи человек. Еще 4,5 тысячи — пострадали, 400 — числятся пропавшими без вести.
Подземные толчки также ощущались в пяти соседних странах: Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. И не исключено, что в ближайшее время в одной из стран Юго-Восточной Азии катастрофа повторится.
Процесс может растянуться на год и больше
После сильного землетрясения (основного сейсмического события) всегда бывают повторные землетрясения меньшей силы — их называют афтершоки. На самом деле афтершоки могут случаться после землетрясений любой силы, просто человек не всегда в состоянии их почувствовать.
Процесс повторных толчков может быть неравномерным во времени и пространстве, но в целом он носит затухающий характер. А его продолжительность зависит от магнитуды главного землетрясения. Чем оно сильнее, тем дольше этот период.
В Мьянме магнитуда составила 7,7. После таких сейсмических событий афтершоковый процесс может растянуться на год и больше, правда, необязательно.
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов, анализируя землетрясение в Мьянме, отмечает два необычных обстоятельства.
«Во-первых, странным выглядит большое количество откликов из Бангкока, где обрушился строящийся небоскреб и погибли люди. Все-таки между эпицентром землетрясения в Мьянме и столицей Таиланда не менее тысячи километров, — рассказал ученый в беседе с aif.ru. — И сотрясения, которые там произошли, судя по оценкам, не очень сильные, такие возможны даже в Москве. Вряд ли от них обрушится здание, тем более что в Таиланде строят с учетом повышенной сейсмичности. Возможно, оно и так уже было готово упасть».
Энергия осталась несброшенной?
Но более странным выглядит другое — небольшое количество афтершоков. Сразу после основного землетрясения их должно было быть много, а сегодня, по прошествии пяти дней после главного удара, их зарегистрировано всего около двух десятков.
«Самый сильный афтершок случился через 12 минут, его магнитуда составила 6,7. Он был зафиксирован на 20 километров южнее эпицентра главного события. Также были два афтершока с магнитудой чуть больше пяти. А все остальные (их около полутора десятков) — с магнитудами четыре-пять. Для такого мощного события это маловато. А мелких, едва различимых афтершоков, даже если их будут сотни, недостаточно, чтобы сбросить остатки энергии», — утверждает Алексей Завьялов.
Сейсмолог объясняет: существует такое понятие, как КПД землетрясения. В зоне разломов долго копится энергия, а когда происходит разрядка, она никогда не сбрасывается полностью. В сейсмические волны уходит лишь шесть-десять процентов накопленной энергии.
«Другая ее часть переходит в тепло из-за трения, ведь в очаге происходят подвижки одних блоков земной коры относительно других, — говорит Алексей Завьялов. — А остальная энергия сохраняется, перераспределяясь на другие участки земной коры в этой зоне. И потом снимается через афтершоки, повторные толчки. Постепенно напряжение спадает, и зона на время успокаивается, замолкает. Или же разрыв натыкается на какой-то прочностной барьер и останавливается. В таком случае энергия остается несброшенной».
Возможно, она осталась несброшенной и в этот раз, поэтому сильных повторных толчков так мало. «Это значит, что зона еще не разгружена, риск сохраняется. То есть землетрясение произошло, а вопросы остались», — резюмирует сейсмолог.
Это мог быть и форшок
Об угрозе нового землетрясения в Юго-Восточной Азии предупреждает и Геологическая служба США. Причем ее специалисты говорят о вероятности более сильного, чем произошло в Мьянме, землетрясения, правда, шанс этот мизерный.
«Вероятность того, что случившееся землетрясение является форшоком более сильного землетрясения (магнитудой 7,7 или выше) на следующей неделе, составляет 1 к 400 (0,25%). Такое землетрясение возможно, но с низкой вероятностью», — написано на сайте службы.
А вот что касается афтершоков, от них никуда не деться, и некоторые из них могут привести к новым жертвам. Так, в течение года риск толчков магнитудой семь и выше оценивается в восемь процентов. Вероятность повторных толчков с магнитудой шесть и выше составляет 48% в течение года, 25% — в течение месяца и 13% — в течение следующей недели.
А уж афтершоки магнитудой пять-шесть и выше в течение недели будут почти наверняка. Они ожидаются с вероятностью 72%. Причем отмечается, что некоторые из них могут быть разрушительными, поскольку в зоне эпицентра осталось много не разрушившихся, но изрядно поврежденных зданий.