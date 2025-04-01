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Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

Новое мощное землетрясение произошло рядом с городом Мандалай в Мьянме. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 71% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Reuters

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 1 апреля, в 11:01 по местному времени (14:01 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5.

Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Мандалай — там проживают более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Данных о пострадавших и инфраструктурных разрушениях пока нет.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошла целая серия разрушительных землетрясений. В результате были повреждены дома и дороги, а также другие инфраструктурные объекты. Число жертв, по последним данным, достигло 2719 человек.