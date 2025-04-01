Спасатели в Мьянме сталкиваются с афтершоками и минами

Малайзийская поисково-спасательная группа — первая международная команда, добравшаяся до Сагаинга, эпицентра недавнего землетрясения в Мьянме, — сообщила, что повторные толчки и риск наткнуться на мины затрудняют поиски выживших. Об этом пишет South China Morning Post.
В Сагианге проживают около 78 тысяч человек. Сейчас там насчитывается 2719 погибших. При этом ожидается, что это число будет расти.
В понедельник члены Специальной малайзийской группы по оказанию помощи и спасению при стихийных бедствиях начали операции в трех местах, чтобы спасти более десятка человек, предположительно погребенных под руинами школы и двух мечетей в Сагаинге. Как сообщают спасатели, судя по положениям тел, люди во время землетрясений пытались держаться за бетон и металл, однако, к сожалению, из этого ничего не вышло.
Сейчас Малайзийская группа вместе с местными спасателями вручную расчищает обломки зданий, чтобы добраться до выживших. Но надежда на то, что их смогут найти, слишком мала, так как с момента землетрясения прошло уже 72 часа, в течение которых люди могут выживать без воды.