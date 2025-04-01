Спасатели в Мьянме сталкиваются с афтершоками и минами

В понедельник члены Специальной малайзийской группы по оказанию помощи и спасению при стихийных бедствиях начали операции в трех местах, чтобы спасти более десятка человек, предположительно погребенных под руинами школы и двух мечетей в Сагаинге. Как сообщают спасатели, судя по положениям тел, люди во время землетрясений пытались держаться за бетон и металл, однако, к сожалению, из этого ничего не вышло.