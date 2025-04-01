В Австралии произошли сильные наводнения

Города и поселки Квинсленда борются с последствиями наводнения, в том числе с масштабными потерями скота и обширным ущербом. Как пишет The Guardian, там пролило годовое количество дождей за несколько дней.
В аэропорту Таунсвилла насчитали 2,35 метра осадков. Это всего на 50 миллиметров меньше, чем в самый дождливый год в истории города, когда за 12 месяцев в 2000-м выпало 2,4 метра осадков.
В 2025 году в Уинтоне, городе в глубинке Квинсленда, насчитали 510 миллиметров воды по сравнению со средним показателем 387,8 миллиметра. Это один из многих внутренних районов, где уровень уже превысил среднегодовое значение.
В ближайшие дни Квинсленд ждут новые дожди. Это связано с системой низкого давления, вызванной циклоном «Диана», который сейчас движется на восток. По словам синоптиков, это приведет к выпадению 50 миллиметров осадков. В районах, где и так происходят наводнения, ожидается еще больший подъем воды.
Сейчас более 50 дорог в Квинсленде перекрыты. Многие населенные пункты изолированы.
Спасатели предупредили, что на этой неделе у берегов Нового Южного Уэльса, вероятно, сохранятся опасные условия для серфинга. Сотни пляжей, скорее всего, будут закрыты, поскольку система низкого давления продолжает вызывать большие волны и прибои.
Тем временем в Перте жители боролись с экстремальной продолжительной жарой. Шесть дней подряд держалась температура выше 35 градусов, что стало рекордом марта для столичного региона.
В Аделаиде ситуация не лучше. В течение 2025 года в городе выпало всего 14 миллиметров осадков, что значительно ниже среднего показателя 64 миллиметра. И, к сожалению, в ближайшие десять дней там не ожидается сильных дождей. Поскольку уровень воды в резервуарах сейчас составляет 38%, опреснительный завод в Аделаиде продолжает работать на полную мощность, производя за два дня объем воды, эквивалентный обычному месячному объему, чтобы пополнить запасы в городе.
Согласно последним данным Бюро метеорологии, 1 марта в Австралии также был зафиксирован самый теплый день в марте за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 38,7 °C.
Ранее в Австралии пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней.