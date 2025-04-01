В Австралии произошли сильные наводнения

В Аделаиде ситуация не лучше. В течение 2025 года в городе выпало всего 14 миллиметров осадков, что значительно ниже среднего показателя 64 миллиметра. И, к сожалению, в ближайшие десять дней там не ожидается сильных дождей. Поскольку уровень воды в резервуарах сейчас составляет 38%, опреснительный завод в Аделаиде продолжает работать на полную мощность, производя за два дня объем воды, эквивалентный обычному месячному объему, чтобы пополнить запасы в городе.