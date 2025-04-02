Народные приметы на 3 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Кирилл Катаник. Христиане почитали память епископа Кирилла Катанского, который жил в Сицилии в
Приметы погоды 3 апреля
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 3 апреля в 2025 году о погоде.
- Раскаты грома в этот день предвещали урожайный сезон.
- Синие облака говорили о приближении поры дождей.
- Появление комаров свидетельствовало о скором потеплении.
- Обилие березового сока в кронах деревьев знаменовало дождливое лето.
- Лед на водоемах в этот день говорил о плохом улове.
- Расцветание мать-и-мачехи сообщало о близости теплых деньков.
Что можно делать 3 апреля
Люди на Руси в этот день проводили в домах генеральные уборки. Считалось, что очистить жилье означало оградиться от недугов и призвать в жизнь светлую энергию.
Также при хорошей погоде разрешалось заниматься полевыми работами. Вечерами незамужним девушкам советовали собираться в компании и гадать на суженых.
Что нельзя делать 3 апреля
В этот день после захода солнца запрещалось смотреть в небо. Заметить падающую звезду означало пригласить в жизнь несчастье. Также не рекомендовалось стирать и менять постель — в противном случае ночью ожидали бессонницу или страшные сны.
Кроме того, советовалось в этот день не поливать комнатные цветы, чтобы растения впоследствии не погибли. Кошкам же 3 апреля запрещалось спать в одной постели с людьми. Народ полагал, что животное в этот день способно забрать жизненные силы.