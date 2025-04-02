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Народные приметы на 3 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Издавна народ на Руси строго следовал напутствиям ежедневных примет. Таким способом люди старались не зазывать в жизнь невзгоды и, напротив, приглашать в дом счастье. Суеверия передавались от отцов к сынам — некоторые дожили до сегодняшних дней. Окунемся в мир примет на 3 апреля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Эта дата была известна как Кирилл Катаник. Христиане почитали память епископа Кирилла Катанского, который жил в Сицилии в I-II веках. Также люди старались в этот день покататься с горок на санках. Считалось, что больше такой возможности до следующего года не представится.

Приметы погоды 3 апреля

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 3 апреля в 2025 году о погоде.

  • Раскаты грома в этот день предвещали урожайный сезон.
  • Синие облака говорили о приближении поры дождей.
  • Появление комаров свидетельствовало о скором потеплении.
  • Обилие березового сока в кронах деревьев знаменовало дождливое лето.
  • Лед на водоемах в этот день говорил о плохом улове.
  • Расцветание мать-и-мачехи сообщало о близости теплых деньков.

Что можно делать 3 апреля

Люди на Руси в этот день проводили в домах генеральные уборки. Считалось, что очистить жилье означало оградиться от недугов и призвать в жизнь светлую энергию.

Также при хорошей погоде разрешалось заниматься полевыми работами. Вечерами незамужним девушкам советовали собираться в компании и гадать на суженых.

Что нельзя делать 3 апреля

В этот день после захода солнца запрещалось смотреть в небо. Заметить падающую звезду означало пригласить в жизнь несчастье. Также не рекомендовалось стирать и менять постель — в противном случае ночью ожидали бессонницу или страшные сны.

Кроме того, советовалось в этот день не поливать комнатные цветы, чтобы растения впоследствии не погибли. Кошкам же 3 апреля запрещалось спать в одной постели с людьми. Народ полагал, что животное в этот день способно забрать жизненные силы.