Посадка малины весной в открытый грунт: создаем идеальные условия для роста и обильного урожая

От того, насколько грамотно будет проведена посадка малины весной, зависит не только приживаемость саженцев, но и будущая урожайность, устойчивость к болезням и долговечность всей плантации. В этой статье вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым, кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателем группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», подробно рассмотрим все основные моменты процесса. Расскажем о выборе подходящего участка, схемах размещения саженцев, подготовке грунта, а также о дальнейшем уходе за растениями. Следуя нашим рекомендациям, даже начинающий садовод сможет вырастить красивый, здоровый и, богатый на урожай вкусных ягод, малинник.