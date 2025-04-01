Посадка малины весной в открытый грунт: создаем идеальные условия для роста и обильного урожая

От того, насколько грамотно будет проведена посадка малины весной, зависит не только приживаемость саженцев, но и будущая урожайность, устойчивость к болезням и долговечность всей плантации. В этой статье вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым, кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателем группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», подробно рассмотрим все основные моменты процесса. Расскажем о выборе подходящего участка, схемах размещения саженцев, подготовке грунта, а также о дальнейшем уходе за растениями. Следуя нашим рекомендациям, даже начинающий садовод сможет вырастить красивый, здоровый и, богатый на урожай вкусных ягод, малинник.
Когда лучше сажать малину: сроки посадки весной для разных регионов
О том, когда лучше сажать малину, рассказывает наш эксперт Николай Хромов:
— В южных областях с мягкой зимой рекомендуется сажать в марте, как только почва оттает. В средней полосе (Подмосковье, Центральная Россия) оптимальный период — с середины апреля по начало мая. В северных регионах (Урал, Сибирь) посадку проводят в мае, когда минует угроза возвратных заморозков, а грунт прогреется до +10 °C. На Дальнем Востоке сроки смещаются к концу мая — началу июня.
Важно успеть до начала активного сокодвижения и распускания почек. Вне зависимости от региона избегайте посадки в переувлажненную или промерзшую землю.
|Регион страны
|Сроки посадки
|Южный
|Март
|Центральный
|Середина апреля — начало мая
|Северный
|Май
Что нужно сделать перед посадкой малины в открытый грунт
Малина — одна из самых любимых ягодных культур многих садоводов. При правильном уходе здоровый малинник может радовать обильным урожаем на протяжении 8—10 лет. Далее рассказываем, какие подготовительные работы необходимо провести, чтобы молодые саженцы смогли быстрее адаптироваться и начать активно развиваться.
1. Выбрать место
«Перед посадкой важно выбрать солнечное, защищенное от ветра место», — комментирует наш эксперт Николай Хромов.
Чтобы не допустить вымерзания корней или развития грибковых заболеваний, избегайте низин, а также где застаивается холодный воздух и влага. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1—1,5 м от поверхности почвы. Не рекомендуется высаживать после пасленовых культур (картофель, томаты, баклажаны), земляники и малины, поскольку они могут быть носителями общих заболеваний. Также учитывайте, что это многолетняя и разрастающаяся культура, поэтому предусмотрите достаточно пространства для будущего расширения малинника и удобного доступа для ухода и сбора урожая.
2. Подготовить почву
Как правильно подготовить грунт рассказывает Николай Хромов:
— Малина предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5,5—6,5). Участок предварительно очистите от сорняков и перекопайте на глубину 30—40 см. Затем внесите перегной или компост (5—10 кг на 1 кв. м), а также минеральные удобрения (например, суперфосфат и калийную соль). Если земля тяжелая, добавьте песок для улучшения воздухопроницаемости.
3. Подготовить посадочный материал
Качество саженцев напрямую влияет на приживаемость и будущую урожайность. Приобретайте посадочный материал только у проверенных поставщиков или в специализированных питомниках.
У здорового саженца должна быть хорошо развитая корневая система без признаков подсыхания, гнили или повреждений, 2—3 крепких побега толщиной не менее 0,5 см и высотой 20—30 см.
Перед посадкой растения осматривают, удаляют поврежденные и подсохшие корни, а оставшиеся укорачивают до 15—20 см. Надземную часть обрезают, оставляя побеги высотой 25—30 см.
«Выбирайте здоровые саженцы с развитой корневой системой, без признаков болезней. Перед посадкой замочите корни в воде на 2—3 часа», — рассказывает Николай Хромов.
Схемы и рекомендуемое расстояние для посадки малины
Грамотное размещение растений обеспечивает хорошую освещенность, вентиляцию, удобство ухода и сбора урожая, а также максимальную урожайность. Вот что рассказывает про схемы и рекомендуемое расстояние Николай Хромов:
— Для посадки чаще используют кустовую или ленточную схему. При кустовом методе саженцы размещают на расстоянии 70—100 см между растениями и 1,5—2 м между рядами. При ленточной схеме (траншейной) малину высаживают в ряд через 30—50 см, оставляя между рядами 2—2,5 м для удобства ухода и сбора урожая. Высокорослые сорта требуют большего расстояния.
Для подвязки побегов между рядами устанавливают шпалеры. Важно соблюдать дистанцию, чтобы растения не затеняли друг друга, а у корней было достаточно пространства для развития.
Как правильно посадить кусты малины на дачном участке
Правильно высаженные кусты быстрее приживаются, меньше болеют и раньше начинают плодоносить. Делимся пошаговой инструкцией, которая поможет создать идеальные условия для роста и развития.
1. Выкопать яму
Выкопайте ямы или траншеи глубиной 30—40 см и шириной 30—35 см. Если почва тяжелая, глинистая, увеличьте глубину до 45—50 см, чтобы создать дренажный слой. Не забывайте ориентироваться на выбранную схему посадки, которую мы описали выше.
2. Подготовить почвенную смесь
Смешайте верхний слой садовой земли (2 части) с перегноем или компостом (1 часть) и добавьте 100—150 г древесной золы и 50—60 г комплексного минерального удобрения для ягодных культур. Если почва кислая, добавьте 100—150 г доломитовой муки или извести-пушонки. При тяжелой глинистой земле добавьте речной песок (1 часть) для улучшения дренажа. Тщательно перемешайте все компоненты до однородного состояния.
3. Подготовить саженец
Внимательно осмотрите саженец, удалите поврежденные, сухие или слишком длинные корни, обрезав их острым (и заранее продезинфицированным) секатором до здоровой ткани. Если корни подсохли, замочите их на 2—3 часа в воде или в растворе стимулятора корнеобразования согласно инструкции.
Надземную часть саженца укоротите до 25—30 см от уровня корневой шейки, оставив 3—4 здоровые почки. Это уменьшит нагрузку на корневую систему и ускорит приживаемость растения.
4. Разместить саженец в яме
«Установите саженец, расправьте корни, засыпьте грунтом так, чтобы корневая шейка осталась на уровне поверхности. Уплотните грунт, обильно полейте (5—8 л воды на куст) и замульчируйте торфом, опилками или соломой слоем 5—10 см. При необходимости установите опоры для подвязки будущих побегов», — рассказывает наш эксперт Николай Хромов.
Особенности посадки малины семенами
Хотя большинство садоводов предпочитают саженцы или корневые отпрыски, посев семян дает возможность поэкспериментировать с новыми сортами и гибридами. Этот метод требует терпения, так как от посева до первого урожая может пройти 2—3 года, но результат часто стоит затраченных усилий.
- Сбор и подготовка семян. Выберите полностью созревшие ягоды, очистите от постороннего мусора и тщательно промойте. Затем протрите в мелком сите до получения однородной массы. Полученную смесь залейте чистой водой: качественные семена утонут на дне емкости. Именно их и нужно будет использовать для дальнейшего проращивания. Промойте семена в сите под проточной водой и просушите на бумажной салфетке при комнатной температуре.
- Хранение. Для повышения всхожести поместите семена в небольшой контейнер с влажным песком или торфом и выдержите в холодильнике при температуре +1…+5 °C в течение 2—3 месяцев. Также можно хранить замоченные и набухшие семена во влажном тканевом мешке в прохладном месте.
- Оптимальные сроки посева. Конец февраля или начало марта. При осеннем посеве в открытый грунт высевайте семена в ноябре, чтобы они прошли естественный процесс созревания зародышей в зимний период. Весенние всходы будут более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным условиям.
- Подготовка почвосмеси. Используйте легкий питательный субстрат, состоящий из равных частей торфа, перегноя и песка. Для дезинфекции пролейте смесь слабым раствором марганцовки и дайте просохнуть.
- Техника посева. Распределите семена по поверхности увлажненного субстрата, слегка вдавливая их, но не заглубляя. Сверху присыпьте тонким слоем (2—3 мм) просеянного торфа или вермикулита. Накройте контейнер стеклом или пленкой для создания парникового эффекта и поддержания стабильной влажности.
- Условия проращивания. Поддерживайте температуру +22…+25 °C и регулярно проветривайте, чтобы избежать появления плесени. Освещение должно быть ярким, но рассеянным, без прямых солнечных лучей. Первые всходы появятся через 2—4 недели, но некоторые семена могут прорастать до 2 месяцев.
- Высадка в грунт. За 2 недели до планируемой высадки в открытый грунт начните закаливать сеянцы, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. В открытый грунт высаживайте окрепшие растения в возрасте 2—3 месяцев, когда минует угроза возвратных заморозков (оптимальным временем считается начало июня).
Уход за саженцами малины после посадки весной
Молодые саженцы нуждаются в особом внимании и правильном уходе, чтобы хорошо прижиться и заложить основу для будущего обильного плодоношения. Рассмотрим основные работы, которые нужно проводить для обеспечения оптимальных условий.
1. Полив
В первые недели поливайте растения каждые 2—3 дня, расходуя 5—7 л воды на каждый куст. Далее частоту поливов можно сократить до 1—2 раз в неделю, но увеличить объем воды до 10 л на растение. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в период активного роста побегов и в засушливую погоду. Поливайте рано утром или вечером, когда солнце не так активно.
Используйте отстоянную воду комнатной температуры, направляя струю под корень, избегая попадания на листья. После полива рекомендуется слегка прорыхлить почву.
2. Обработка
Для профилактики грибковых заболеваний проведите первое опрыскивание раствором бордоской жидкости или фунгицидами в начале вегетации, до распускания почек. Повторную обработку выполните после цветения. Против вредителей используйте биопрепараты или инсектициды согласно инструкции.
Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний или вредителей, своевременно удаляйте и уничтожайте пораженные части.
3. Удобрения
Первую подкормку рекомендуется проводить через 2—3 недели после посадки, когда саженцы начнут активно расти. Используйте разбавленный раствор комплексного минерального удобрения с преобладанием азота (например, нитроаммофоска в концентрации 20—30 г на 10 л воды). Вторую подкормку проведите в середине июня, используя органические удобрения: настой коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 20). В конце июля внесите калийно-фосфорные удобрения (40—50 г суперфосфата и 20—30 г сульфата калия на 10 л воды).
Все жидкие подкормки вносите после предварительного полива, чтобы избежать ожога корней.
4. Мульчирование
Через неделю после посадки, когда почва достаточно прогреется, уложите новый слой мульчи толщиной 7—10 см вокруг саженцев. В качестве мульчи подойдет перепревший компост, перегной, солома, опилки лиственных пород или скошенная и подвяленная трава. Не используйте свежий навоз, который может вызвать ожоги корней. Мульчирующий слой постепенно обновляйте по мере разложения и уплотнения. Осенью толщину мульчи можно увеличить до 12—15 см, что обеспечит дополнительную защиту корневой системы от промерзания в первую зиму.
5. Обрезка
6. Борьба с сорняками
Сорняки конкурируют с культурными растениями за влагу, питательные вещества и солнечный свет, а также могут быть источником болезней и вредителей. Прополку проводите по мере появления сорняков, не допуская их разрастания и цветения. Рыхлите почву на глубину 5—7 см между рядами и 3—5 см в приствольных кругах, стараясь не повредить поверхностную корневую систему.
7. Установка шпалеры
Шпалеру рекомендуется устанавливать в первый год после посадки, когда побеги достигнут высоты 50—70 см. Наиболее практичная конструкция — двухъярусная шпалера с горизонтальными проволоками или веревками на высоте 70—80 см и 140—150 см от земли. Опоры устанавливайте через каждые 2—3 м. В качестве столбов можно использовать металлические трубы или деревянные брусья, обработанные защитными составами.
Что делать, если не успел посадить малину весной вовремя
«Если не успели посадить малину весной, можно сделать это осенью (сентябрь-октябрь), за 3—4 недели до устойчивых заморозков, чтобы саженцы успели укорениться. Выбирайте здоровые растения с закрытой корневой системой или заранее подготовьте их, сократив полив за 2 недели до высадки для одревеснения побегов. Если осенью посадить не получается, сохраните саженцы до весны: прикопайте в грунт под углом 45°, укрыв лапником или агроволокном, либо храните в подвале при температуре 0…+4 °C, обернув корни влажным субстратом. При поздней весенней посадке обеспечьте обильный полив и притенение от палящего солнца, чтобы снизить стресс», — рекомендует Николай Хромов.
Комментарий эксперта
Мы попросили нашего эксперта Николая Хромова дать несколько полезных советов начинающим садоводам, и вот что он рекомендует:
— Для начинающих садоводов подойдут неприхотливые сорта: ремонтантные («Полька», «Геракл») — долго плодоносят, устойчивы к болезням; крупноплодные («Таруса», «Краса России») — урожайные, с ярким вкусом; желтоплодные («Желтый гигант») — сладкие и декоративные.
Для соседства выбирайте растения, улучшающие почву и отпугивающие вредителей: чеснок, лук, бархатцы, календула, настурция, пряные травы (мята, базилик). Избегайте посадки рядом с клубникой, картофелем, томатами — у них общие болезни и вредители.
Главное о посадке малины весной
В статье мы рассмотрели основные правила посадки малины весной. Давайте подытожим ключевые моменты, которые стоит учесть, чтобы получить богатый урожай вкусных и сочных ягод.
1. Сроки посадки напрямую зависят от климата региона.
2. Выбирайте солнечное, защищенное от сильных ветров место.
3. Малина предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5,5—6,5).
4. Выбирайте только здоровые саженцы малины с развитой корневой системой.
5. При правильном уходе малинник может плодоносить и радовать вас вкусными ягодами до 8—10 лет.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»