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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

СТОКГОЛЬМ, 1 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Исландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 36% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

По его данным, эпицентр находился в 103 км к юго-западу от Рейкьявика, где проживают 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.