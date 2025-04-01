В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

По его данным, эпицентр находился в 103 км к юго-западу от Рейкьявика, где проживают 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
СТОКГОЛЬМ, 1 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Исландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 103 км к юго-западу от Рейкьявика, где проживают 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.