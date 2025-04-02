Thai PBS: число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 22

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Власти Бангкока отменили во вторник режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией обстановки в городе.