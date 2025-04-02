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Thai PBS: число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 22

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека. Как сообщил телеканал Thai PBS, на севере столицы в районе Чатучак на месте обрушения 30-этажного здания Управления генерального аудитора продолжается поисково-спасательная операция.

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Источник: Reuters

По данным телеканала, за последние четверо суток из-под завалов были извлечены 15 тел погибших строителей.

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 2,7 тыс. человек.

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Власти Бангкока отменили во вторник режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией обстановки в городе.