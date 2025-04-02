Метеодепартамент Таиланда сообщил о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 7,9. Число жертв землетрясения в республике превысило 2,7 тыс. От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека, которые оказались под завалами рухнувшего 30-этажного здания Управления генерального аудитора.