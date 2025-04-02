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Метеодепартамент Таиланда сообщил о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Метеорологический департамент Таиланда продолжает регистрировать афтершоки после землетрясения в Мьянме, зафиксировав в общей сложности 267 подземных толчков. Это следует из обновленного отчета ведомства.

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Источник: Reuters

В течение минувшей ночи в Мьянме были зафиксированы афтершоки магнитудой от 2,4 до 3,6 на глубине 10 км. Эти подземные толчки не оказали какого-либо воздействия на Таиланд, подчеркнули в ведомстве.

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 7,9. Число жертв землетрясения в республике превысило 2,7 тыс. От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека, которые оказались под завалами рухнувшего 30-этажного здания Управления генерального аудитора.