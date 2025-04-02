Прививка яблони: 6 способов для начинающих

Зимой прививки делают только в помещении. Процедуру проводят с января по март, не позднее чем за 15—20 дней до посадки на участок. Саженцы-подвои готовят в осенний период, до наступления морозов и когда почва еще не промерзла. Черенки-привои срезают до сильных морозов. Правильное хранение привоев и подвоев — залог успеха прививки в зимний период. Их нужно хранить в подвале, где обеспечена температура воздуха 0 . До самой операции подвои переносят из подвала и ставят в помещение, где температура воздуха +15…+18 °C. Черенки помещают в тепло за 2—3 дня до проведения прививки (1).