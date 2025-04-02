Прививка яблони: 6 способов для начинающих

Чтобы получить новый сорт яблок — необязательно покупать дорогостоящие саженцы, их можно подготовить самостоятельно. Прививка поможет увеличить урожай, разнообразить сорта и повысить морозостойкость плодовых культур. Какое время выбрать для операции, как к этому правильно подготовиться, какой лучше использовать метод и как ухаживать за деревом после прививки — разбираемся вместе с экспертом.
Зачем прививать яблоню
Обычно при решении привить яблоню садоводами движут определенные причины:
- хотят получать от одного дерева несколько сортов яблок;
- планируют увеличить урожай, обновляя крону малопродуктивных деревьев более урожайным сортом;
- пробуют самостоятельно вырастить саженец, а не покупать у селекционеров;
- экономят место на садовом участке — вместо посадки двух плодовых деревьев прививают одно и получают с него яблоки разных сортов;
- спасают поврежденное вредителями дерево путем перепрививки;
- повышают холодостойкость культуры путем привития зимостойкого черенка;
- планируют получить карликовую яблоню.
Когда лучше прививать яблоню: оптимальные сроки
Наиболее благоприятное время для прививки деревьев — весна. Саженцы хорошо приживаются именно в это время, потому что начинается сокодвижение. Прививать яблони можно в марте или апреле, когда уже не ожидаются морозы.
Главное преимущество весенней прививки — возможность повторить процедуру летом, если привой не прижился. Это позволит не ждать следующей весны.
Второе сокодвижение у плодовых деревьев начинается в летний период — конец июля — начало августа. Этот промежуток времени подходит для тех, кто планирует делать окулировку «спящим глазком». Теплой осенью также можно использовать этот метод. Однако это не самый лучший момент для прививки. В сентябре — октябре можно делать прививки на молодых деревьях, но для взрослых растений это может быть вредно. Обычно в этот период используют методы под названием «в расщеп», «в приклад» и «за кору».
Зимой прививки делают только в помещении. Процедуру проводят с января по март, не позднее чем за 15—20 дней до посадки на участок. Саженцы-подвои готовят в осенний период, до наступления морозов и когда почва еще не промерзла. Черенки-привои срезают до сильных морозов. Правильное хранение привоев и подвоев — залог успеха прививки в зимний период. Их нужно хранить в подвале, где обеспечена температура воздуха 0 . До самой операции подвои переносят из подвала и ставят в помещение, где температура воздуха +15…+18 °C. Черенки помещают в тепло за 2—3 дня до проведения прививки (1).
Как подготовиться к прививке яблони
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», подробно рассказал, что именно нужно сделать перед проведением прививки яблони:
- Заранее выберите здоровый подвой без признаков болезней или повреждений.
- Заготовьте черенки-привои осенью или в начале зимы, когда дерево находится в состоянии покоя: срезайте однолетние побеги длиной 20—30 см с развитыми почками.
- Храните их во влажном песке, опилках или холодильнике при температуре 0…+4 °C.
- Проверьте перед процедурой сохранность черенков — они должны быть гибкими, с гладкой корой.
- Обновите срезы на привое и поместите его в воду для насыщения влагой за сутки до прививки.
- Подготовьте острый продезинфицированный инструмент (нож или секатор), качественный садовый вар и обвязочный материал (пленку, изоленту).
- Обильно полейте подвой за 2—3 дня до прививки, чтобы усилить сокодвижение.
- Очистите место будущего среза на подвое от грязи и пыли, протрите влажной тканью.
- Если прививаете взрослое дерево, заранее обрежьте часть скелетных ветвей, чтобы снизить нагрузку на растение.
6 способов привить яблоню: пошаговая инструкция для начинающих
Николай Хромов отмечает, что методы прививок выбирают в зависимости от сезона, толщины ветвей и опыта садовода. Для обеспечения максимальной приживаемости нужно соблюдать правильную технику выполнения. Ниже рассмотрим особенности каждого метода прививки.
1. Прививка в расщеп
«Метод под названием “в расщеп” применяют для толстых подвоев: ветвь расщепляют, вставляя в щель заостренные черенки», — объясняет Николай Хромов.
Такой способ подходит для перепрививки подвоев, у которых диаметр скелетной ветки — 2—5 см. Его лучше использовать ранней весной начиная с марта по апрель либо летом — с июля по август.
Отметим, что если диаметр подвоя больше чем вдвое диаметра привоя, то в расщеп можно поместить до четырех привоев. Для этого нужно сделать крестообразный разрез.
2. Прививка за кору
Такую прививку обычно делают весной, когда кора легко отделяется. Черенок вводят в получившийся кармашек между корой и древесиной.
Привои могут быть в длину 10—15 см, на каждом должно быть 2—3 почки. На черенке делают косой разрез длиной 3—4 см. Его вставляют за кору подвоя таким образом, чтобы 1—2 мм его среза торчали над спилом ствола. Лучше прививать сразу 2—4 черенка.
3. Прививка вприклад
В этом случае глазок (почку) длиной примерно 3 см, срезанный с привоя, прикладывают к вырезу коры на подвое. Почку отделяют от привоя косым срезом — под углом 30°. Аналогичный срез делают на подвое. Полученные срезы соединяют таким образом, чтобы совпали камбиальные слои на обоих элементах. Далее если толщина подвоя и привоя практически одинакова, то лучше прикладывать привой сверху. Если же диаметр подвоя значительно больше, то приклад делают с боковой части. В этом случае на одном основании можно прикрепить 2—3 черенка.
4. Окулировка
«Окулировку (прививку почкой) проводят летом, вживляя щиток с почкой в Т-образный надрез на подвое», — рассказал Николай Хромов.
Прививку прорастающим глазком делают в весенний период в южных регионах, поскольку там отчасти устоявшаяся температура воздуха. Приступать к операции можно, когда появляются первые листья.
Окулировку «спящим» глазком делают в средних широтах с конца июля до начала августа (2).
5. Прививка мостиком
Используют для поврежденных яблонь, которые пострадали в результате объедания коры зайцами, появления болезней, солнечных ожогов и сильных морозов. В этом случае кора снята с дерева кольцеобразно. Если нужно привить молодую яблоню с диаметром ствола 3 см — потребуется 2—3 черенка, для дерева с большим диаметром нужно столько их, чтобы покрыть поврежденный участок. Между ними должны быть промежутки 5—7 см. Черенки в этом случае как мостики. Количество почек на них не имеет значения, поскольку их обламывают перед операцией. В ином случае глазки начнут расти и функция мостиков нарушится. Иногда для прививки используют корневые отростки дерева.
6. Копулировка
«Наиболее популярные способы прививки яблонь включают копулировку, когда подвой и привой одинаковой толщины срезают под углом и совмещают срезы, фиксируя их обвязкой», — рассказал Николай Хромов.
Зачастую такой способ применяют, чтобы привить 1—2-летние яблони. Диаметр скелетной ветки и черенка должен быть 2,5—5 см. Прививку делают весной, летом или зимой. Успех операции зависит от четкости соединения камбиальных слоев. Часть садоводов используют метод улучшенной копулировки. В этом случае делают разрез продольный, а не под углом. Его глубина должна быть около 1 см. Привой и подвой соединяют между собой «язычками» (3).
Как ухаживать за привитой яблоней
Независимо от выбранного метода прививки, плодовому дереву после такой операции нужно обеспечить правильный уход.
1. Проверить через 10—15 дней после процедуры, прижился ли привой, не засохла ли почка на черенке. Если привой не прижился — место операции нужно обработать качественным садовым варом. Прививку можно сделать повторно весной или летом.
2. Ослабить повязку на прививке, чтобы она не повредила ветку. Если дерево прививали в весенний или летний период, то ленту убирают через два-три месяца. Если процедуру проводили осенью, повязку оставляют до весны.
3. Удалить побеги, появляющиеся ниже места прививки. Они отбирают питательные вещества привитого черенка. Их нужно срезать острым ножом, но не отламывать, поскольку в этом случае они начнут расти еще сильнее.
4. Подвязывать побеги привитых черенков. Это нужно сделать, когда они вырастут в длину до 20—25 см. Вторую подвязку следует сделать, когда они достигнут 40—50 см. Это важно делать, потому что в первые два-три года срастание привоя и подвоя не очень надежное.
5. Окучивать и поливать дерево, если вы прививаете его осенью до наступления холодов. Недавно привитые яблони нужно оберегать от солнца — для этого следует сделать тень на той стороне дерева, где делали прививку.
6. Проводить обрезку, если привой прижился и почка пробудилась. Если на нем выросли побеги сразу из нескольких почек, нужно оставить один самый сильный. Обычно оставляют побег из верхней почки, нижние укорачивают, а боковые подрезают почти до ветки подвоя.
7. Поливать деревья в жаркую погоду и вносить подкормки в первые годы после прививки. Яблоне необходимо восстановление после постороннего вмешательства.
Частые ошибки при прививке яблони
«При прививке яблонь часто допускают ошибки, связанные с неправильным выбором времени. Если процедуру проводят слишком рано или поздно, когда сокодвижение недостаточно активное, привой не приживается. Еще одна распространенная проблема — использование грязных или тупых инструментов, что приводит к инфицированию или неровным срезам. Несовпадение камбиальных слоев подвоя и привоя из-за неаккуратных срезов также мешает успешному срастанию. Плохая фиксация места прививки провоцирует смещение элементов, а несовместимость сортов делает процедуру бесполезной», — рассказал Николай Хромов.
Эксперт отметил, что после прививки важно обеспечить уход: полив, защиту от болезней и удаление лишних побегов. Не всегда об этом помнят. Кроме того, неправильное хранение черенков — пересыхание или подмерзание делает их непригодными. Иногда садоводы оставляют обвязку слишком долго, что вызывает перетяжки либо выбирают неподходящий метод прививки для конкретных условий. Все эти факторы, по мнению Николая Хромова, снижают шансы на успех процедуры.
Помимо этого, стоит отметить, что свежий привой гораздо хуже приживается, чем черенки, заготовленные в период покоя и правильно сохраненные.
Советы эксперта
«Для успешной прививки яблонь важно выбирать период активного сокодвижения — раннюю весну или начало лета. Используйте только острые и продезинфицированные инструменты, чтобы срезы были ровными и чистыми, снижая риск заражения. Тщательно совмещайте камбиальные слои привоя и подвоя — это ключевое условие срастания. Надежно фиксируйте место соединения обвязочным материалом, избегая перетяжек, и обрабатывайте садовым варом для защиты от пересыхания и инфекций», — рекомендует Николай Хромов.
Эксперт также советует: «Подбирайте совместимые сорта, учитывая их биологические особенности. После операции обеспечьте умеренный полив, притенение от прямого солнца и защиту от ветра. Регулярно удаляйте побеги ниже места прививки, чтобы ресурсы шли на развитие привоя. Черенки заготавливайте осенью или в начале зимы, храните их в прохладном влажном месте. Обвязку ослабляйте постепенно, через два-три месяца, когда ткани срастутся».
Николай Хромов подчеркнул, что выбирать метод прививки (под названием «окопулировка», «в расщеп», «за кору») нужно исходя из толщины подвоя и навыков садовода. За растением следует наблюдать. Если привой не оживает через три-четыре недели, то нужно повторить процедуру с новым черенком.
Главное о прививке яблони
Садовод, который знает основы проведения прививок, сможет получить хороший урожай понравившегося сорта даже на дичке-подвое. Мы акцентировали внимание на самых важных моментах прививки яблони.
1. Прививка плодовой культуры позволит увеличить урожай, обновить сад или повысить морозостойкость дерева.
2. Наиболее благоприятное время для прививки деревьев — весна. Преимущество операции в этот период — возможность повторить процедуру летом, если привой не прижился. Это позволит не ждать следующей весны. Прививки можно делать не только весной, но и летом (с началом второго сокодвижения), осенью и зимой. Правильное хранение привоев и подвоев — залог успеха прививки в зимний период.
3. Для прививок нужно подготовить черенки-привои осенью или в начале зимы, когда дерево находится в состоянии покоя: срезайте однолетние побеги длиной 20—30 см с развитыми почками.
4. Применяют шесть способов прививки яблони: «копулировка», «в расщеп», «за кору», «вприклад», «окулировка» и «мостиком».
5. Метод «копулировка» входит в число наиболее популярных способов прививки яблонь. В этом случае подвой и привой одинаковой толщины срезают под углом и совмещают срезы, фиксируя их обвязкой.
6. Независимо от выбранного метода прививки, яблоням после операции нужно обеспечить правильный уход.
7. При прививке яблонь часто допускают ошибки: неправильный выбор периода для операции, использование грязных инструментов, создание неаккуратных срезов, плохая фиксация места прививки, а также отсутствие соответствующего ухода.
8. Свежий привой приживается гораздо хуже, чем черенки, заготовленные в период покоя.
Список источников
1. Танкевич В. В., Попов А. И., «Сравнительная оценка разных способов прививки яблони», журнал «Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада». 2021.
2. Киктева Е. Н., Солонкин А. В., Никольская О. А., «Влияние сроков и способов прививки на выход стандартных саженцев яблони», «Научно-агрономический журнал». 2021.
3. Танкевич В. В., Попов А. И., «Размножение косточковых культур зимней прививкой», журнал «Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада». 2020.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»