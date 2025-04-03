Какой самый популярный сорт моркови

Сортов и гибридов моркови в России насчитывается огромное количество, но наиболее популярными в нашей стране можно назвать всего два — Нантскую и Шантенэ. Об этом aif.ru рассказал председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
«Это два главных сортотипа, которые занимают практически 90% всего рынка. Нантская — вкусная, сочная, длинная морковь с маленькой сердцевиной и тупым концом, общемировой сортотип. В эту группу входят десятки, если не сотни, сортов со всего мира: и голландские, и российские, и немецкие и так далее. Эти сорта называют как отдельными именами, так и просто названиями сортотипа с добавлением номера. Самые популярные из группы — немецкая Роте Ризен и Самсон», — рассказал Туманов.
Вторая по популярности, Шантенэ, — длинная морковь конической формы. Наиболее известные сорта из группы — Абако и Абледо. При этом, по словам Туманова, садоводу-любителю не стоит искать конкретные сорта, а можно взять любые семена этих сортотипов.
«Любитель, скорее всего, не отличит разные сорта внутри групп друг от друга ни по вкусу, ни по цвету. Это деление важно скорее для профессиональных фермеров, которые покупают определенные сорта, чтобы соответствовать определенным стандартам», — объяснил эксперт.
Еще одним любимым российскими дачниками сортотипом моркови является Парижская каротель. Это небольшая и практически круглая раннеспелая морковка, которая созревает немногим дольше редиса.
«Срывать ее можно практически на любой стадии, даже когда она размером с наперсток. Уже в таком возрасте она сладкая, сочная и ароматная. За это ее очень любят дети, и если у вас они есть, то просто грех не посадить “каротельку”. Ведь это практически ранние и вкусные сладости прямо с грядки, вместо этих бесконечных конфет и леденцов. Эта та морковь, которую выращивают, чтобы поесть и насладиться», — рассказал Туманов. По словам эксперта, сортов Парижской каротели тоже много, и многие фирмы называют их по-своему — Колокольчики, Бубенчики, Полярная клюква.
У моркови, как и у других овощей, есть как раннеспелые сорта, созревающие от 70 до 90 дней, так и позднеспелые, чей рост занимает более 100 дней. Потому, если хочется вырастить морковь для хранения, чтобы есть ее зимой, лучше обратить внимание на последний вариант. При этом Андрей Туманов посоветовал поступательно сажать морковь разных сроков созревания, и не только для того, чтобы обеспечить плавный сбор урожая, но и для защиты от «морковной мухи».
«В России морковь сейчас очень страдает от так называемой морковной мухи (Chamaepsila rosae), которая откладывает туда яйца, из-за чего морковка начинает червивить, подгнивает и вообще не хранится. У этой самой мухи определенный и совершенно непредсказуемый период лета, потому, если сажать морковь в разное время, больше шансов, что от насекомых пострадает не весь урожай, а только часть. Ну или можно закрыть грядку легким укрывным материалом, вроде лутрасила. Через него вода и воздух просачиваются, а вредитель пролететь не может. Этот способ защиты немного затратный, ведь нужно купить и материал, и дуги, но зато наиболее надежный», — рекомендует Туманов.
Также эксперт посоветовал ради любопытства обратить внимание не только на «рыжую» морковку, но и на другие цвета. Вкус у моркови других цветов отличается от привычного нам. Сейчас можно найти семена моркови как естественного «природного» цвета, то есть желтого, так и белого, и красного, и розового, и фиолетового, и практически черного. Таким образом, можно удивить гостей, подав разноцветную морковку на стол. Можно поиграть в «лотерею» и самому: продавцы торгуют смешанными наборами семян моркови разных цветов. Посадив такие семена, можно обеспечить себе интригу на все лето и гадать, какого цвета будет урожай.