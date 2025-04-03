Какой самый популярный сорт моркови

«В России морковь сейчас очень страдает от так называемой морковной мухи (Chamaepsila rosae), которая откладывает туда яйца, из-за чего морковка начинает червивить, подгнивает и вообще не хранится. У этой самой мухи определенный и совершенно непредсказуемый период лета, потому, если сажать морковь в разное время, больше шансов, что от насекомых пострадает не весь урожай, а только часть. Ну или можно закрыть грядку легким укрывным материалом, вроде лутрасила. Через него вода и воздух просачиваются, а вредитель пролететь не может. Этот способ защиты немного затратный, ведь нужно купить и материал, и дуги, но зато наиболее надежный», — рекомендует Туманов.