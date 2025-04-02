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Ученые обнаружили скопление душ в космосе

Американские ученые из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка при помощи специального высокоточного оборудования зафиксировали странные энергетические колебания в космосе.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Ученые зафиксировали странные энергетические колебания в космосе
Источник: theinteldrop.org

По ряду признаков загадочные скопления, которые ученые назвали «скоплениями человеческих душ», похожи на электрические заряды с отдельными нетипичными и даже аномальными параметрами. Находка озадачила специалистов, но некоторые исследователи выдвинули версию, что полученные данные могут иметь прямое отношение к дискуссии о природе человеческого сознания, пишет The Intel Drop.

Ученые сообщили, что скопления сосредоточены в определенных местах на протяжении нескольких километров. Это может быть вызвано различными причинами, например, электрическими разрядами или магнитными полями. Обнаружение скоплений душ важны для изучения космического пространства и его влияния на Землю.

Работа в этом направлении продолжается, но сейчас нет конкретной информации о следующих этапах исследования. Тем не менее нельзя исключать, что в ближайшем будущем ученые сделают важное заявление по поводу скоплений душ.

Ранее рассказали, что за странные спирали заметили в небе над Россией и Европой.