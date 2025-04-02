Где брать разрешение, чтобы срубить дерево на своем дачном участке

На дачном участке выросло дерево. Чтобы его спилить, надо где-то получать разрешение или порубочный билет? Отвечает член Общественного совета при Рослесхозе Николай Кротов:
— Для того, чтобы срубить дерево на собственном участке, в большинстве случаев никаких дополнительных документов получать не надо. Исключение — нельзя уничтожать или повреждать деревья, включенные в федеральную или региональные Красную книгу.
Если земля находится у человека не в собственности, а в аренде, пусть даже долгосрочной, там может быть предусмотрено обязательство по сохранению деревьев. Если такого нет, то рубить тоже можно.
Если есть любые сомнения в законности своих планов убрать на участке дерево, то лучше всего обратиться в правление садоводства. Там точно подскажут информацию с учетом возможных специфических требований, местных норм и правил, которые могут отличаться от федеральных.