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Есть цель! Эксперт Кобяков назвал грибы, за которыми уже можно идти в лес

Собирать грибы в лесу уже можно. Рассказываем, какие из них первыми попадут в корзины.

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Грибы строчки на тарелке
Источник: РИА "Новости"

Необычно ранняя весна в Центральной России позволяет уже в ближайшие выходные собрать в лесу вполне солидный урожай грибов, сообщил aif.ru член Общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.

«Грибов, которые появляются сразу после схода снега, не так много, но они существуют, — говорит он. — Первые грибы можно условно разделить на три группы».

  1. Сморчки и сморчковая шапочка. У них довольно колоритная внешность, перепутать теоретически можно только со строчками, обращает внимание эксперт. Они съедобные и довольно вкусные.
  2. Строчки (гигантский и обыкновенный). Грибы на любителя, собирать их надо с большой осторожностью. Обыкновенный строчок относится к условно-съедобным видам, хотя в некоторых классификациях его помещают в раздел ядовитых грибов, добавляет Кобяков. В любом случае после отваривания его можно есть. Хотя о вкусовых качествах строчков эксперт отзывается весьма скептически.
  3. Саркосцифа красная (или австрийская). «Это самый ранний из съедобных грибов, его можно встретить даже выглядывающим из-под снега, — продолжает Кобяков. — Несмотря на страшненький внешний вид, это вполне можно есть, если вы насколько изголодались по грибам, что терпеть до появления белых, подосиновиков и прочих опят нет никаких сил».