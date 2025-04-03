Народные приметы на 4 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Василий Теплый. Православные почитали память святого Василия Анкирского из IV века, который умер мученической смертью за непоколебимую веру в Бога. Также в этот день люди ждали капели.
Приметы погоды 4 апреля
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 4 апреля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что, если в этот день солнце взошло в красных кругах, то в сезон непременно поспеет отличный урожай.
- Синие облака в небе означали скорый приход теплой, но дождливой погоды.
- Таяние снега с северной части муравейника сулило длительное погожее лето.
- Купание птиц в лужах сообщало о приближении тепла.
- При этом крик пернатых знаменовал скорый визит дождливой погоды.
Что можно делать 4 апреля
Люди на Руси в этот день готовили калачи, которые символизировали солнце. Чтобы призвать благодать, народ угощал выпечкой родных, друзей и соседей.
Также наши предки, желающие в ближайшее время обзавестись новым жильем, в этот день смотрели, куда стекают ручьи. Впоследствии при возведении домов люди избегали таких мест, потому что верили в то, что там строение крепко стоять не сможет.
Что нельзя делать 4 апреля
В этот день не рекомендовалось рукодельничать, потому что вероятность того, что ничего толкового не получится, казалась крайне велика. Также не советовалось сушить вещи на улице, чтобы в них не спряталась нечисть.
Кроме того, замужним запрещалось 4 апреля вытираться чужими полотенцами. Ослушавшимся грозила измена супруга. И не рекомендовалось в этот день рассказывать окружению о своих планах, иначе желаемое могло не осуществиться.