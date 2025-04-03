Народные приметы на 4 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В древности люди на Руси неукоснительно следили за тем, чтобы ежедневные действия не перечили советам примет. Народ полагал, что так удастся уберечься от проблем и сплотиться со счастьем. До наших дней из уст в уста дошло огромное количество суеверий. Погрузимся в мир примет на 4 апреля.