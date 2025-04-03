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Народные приметы на 4 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В древности люди на Руси неукоснительно следили за тем, чтобы ежедневные действия не перечили советам примет. Народ полагал, что так удастся уберечься от проблем и сплотиться со счастьем. До наших дней из уст в уста дошло огромное количество суеверий. Погрузимся в мир примет на 4 апреля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Эта дата была известна как Василий Теплый. Православные почитали память святого Василия Анкирского из IV века, который умер мученической смертью за непоколебимую веру в Бога. Также в этот день люди ждали капели.

Приметы погоды 4 апреля

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 4 апреля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что, если в этот день солнце взошло в красных кругах, то в сезон непременно поспеет отличный урожай.
  • Синие облака в небе означали скорый приход теплой, но дождливой погоды.
  • Таяние снега с северной части муравейника сулило длительное погожее лето.
  • Купание птиц в лужах сообщало о приближении тепла.
  • При этом крик пернатых знаменовал скорый визит дождливой погоды.

Что можно делать 4 апреля

Люди на Руси в этот день готовили калачи, которые символизировали солнце. Чтобы призвать благодать, народ угощал выпечкой родных, друзей и соседей.

Также наши предки, желающие в ближайшее время обзавестись новым жильем, в этот день смотрели, куда стекают ручьи. Впоследствии при возведении домов люди избегали таких мест, потому что верили в то, что там строение крепко стоять не сможет.

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день не рекомендовалось рукодельничать, потому что вероятность того, что ничего толкового не получится, казалась крайне велика. Также не советовалось сушить вещи на улице, чтобы в них не спряталась нечисть.

Кроме того, замужним запрещалось 4 апреля вытираться чужими полотенцами. Ослушавшимся грозила измена супруга. И не рекомендовалось в этот день рассказывать окружению о своих планах, иначе желаемое могло не осуществиться.