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У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от побережья Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 142 км к югу от города Янгон, где проживают порядка 4,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.