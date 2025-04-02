У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 142 км к югу от города Янгон, где проживают порядка 4,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от побережья Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 142 км к югу от города Янгон, где проживают порядка 4,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.