В Арканзасе объявили режим ЧС из-за погодных условий

Отмечается, что сильнее всего от шторма пострадал штат Мичиган на юге США, где без света остались 248,2 тысячи домов. Также электричество пропало в штате Висконсин (64,1 тысячи), Индиана (50,6 тысячи), Миссисипи (22,2 тысячи) и Луизиана (18,6 тысячи).