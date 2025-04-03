Сюрпризы погоды: в каких регионах России на выходных выпадет снег

Но почему апрель такой непредсказуемый? По словам синоптика, ответ на этот вопрос прост. Дело в том, что в апреле в Арктике и приполярных районах все еще сохраняются низкие температуры, и арктические воздушные массы еще не успели трансформироваться. В это время на юге тепло, там уже «квазилетний режим».