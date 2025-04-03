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Сюрпризы погоды: в каких регионах России на выходных выпадет снег

Где еще стоит ждать сюрпризов в виде снега? Отвечает Синоптик Александр Шувалов.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°
Бросать из огня в полымя будет весь апрель
Источник: Unsplash

После майской погоды в пятницу, 4 апреля, в Санкт-Петербург придет похолодание, которое на следующий день почувствуют москвичи. Об этом Погоде Mail рассказал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

В Брянске, Калуге, Туле, Рязани и, возможно, в Москве также прогнозируется снег. Высота снежного покрова может составить 10−15 сантиметров.

У нас впереди еще похолодание. Бросать из огня в полымя, видимо, будет весь апрель — к следующим выходным в Москве ожидается очередной всплеск тепла и очередные 15−20°С выше нуля.

Александр Шувалов
руководитель прогностического центра «МETEO»

Но почему апрель такой непредсказуемый? По словам синоптика, ответ на этот вопрос прост. Дело в том, что в апреле в Арктике и приполярных районах все еще сохраняются низкие температуры, и арктические воздушные массы еще не успели трансформироваться. В это время на юге тепло, там уже «квазилетний режим».

Также Шувалов рассказал, что похолодание и снег в Москве продлятся до середины апреля.