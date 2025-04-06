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Народные приметы на 7 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Задолго до наших дней народ на Руси послушно исполнял советы примет. Люди верили, что так избавят себя от встречи с ненастьями и притянут к себе счастье. Вспоминаем приметы на 7 апреля, которые дошли до сегодняшнего дня.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Эта дата была известна как Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминали, как в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии новость о скором появлении на свет Сына Божия.

Приметы погоды 7 апреля

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 7 апреля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что погода на Благовещение повторится на Пасху.
  • Дождь в этот день знаменовал хороший урожай ржи.
  • Ясная погода сулила лето с большим количеством гроз.
  • Холодный ветерок предупреждал о нетеплом лете.
  • Гроза сообщала о прекрасном урожае орехов.
  • Если снег к этому дню еще не полностью растаивал, тогда люди не собирались с ним прощаться до мая.
  • Появление листьев на березе предсказывало солнечное лето.

Что можно делать 7 апреля

Люди на Руси в этот день обязательно готовили кулебяку с рыбой или капустой. Также наши предки 7 апреля выкупали у ловцов маленьких пташек, чтобы выпустить пернатых на волю. Народ верил, что птицы отблагодарят своих освободителей, попросят Бога быть снисходительней к ним.

Кроме того, в этот день люди освещали семена и просфоры. Последние для привлечения удачи затем съедали за праздничным столом. А еще ночью прыгали через костер, чтобы избавиться от недугов и защитить себя от колдовства.

Что нельзя делать 7 апреля

В этот день, чтобы не спугнуть благие намерения судьбы, запрещалось браться даже за самые крошечные дела. Люди верили, что даже если птица 7 апреля решит свить гнездо, то в наказание всевышние силы лишат пернатую на несколько дней способности летать.

Также в Благовещение не рекомендовались далекие поездки, иначе присутствовала вероятность встретиться с невзгодами. Кроме того, чтобы не лишиться красоты, не советовалось что-либо делать с волосами. Под запретом оказывалось и одолжение денег, если не было желания самому обеднеть.