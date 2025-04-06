Народные приметы на 7 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминали, как в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии новость о скором появлении на свет Сына Божия.
Приметы погоды 7 апреля
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 7 апреля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что погода на Благовещение повторится на Пасху.
- Дождь в этот день знаменовал хороший урожай ржи.
- Ясная погода сулила лето с большим количеством гроз.
- Холодный ветерок предупреждал о нетеплом лете.
- Гроза сообщала о прекрасном урожае орехов.
- Если снег к этому дню еще не полностью растаивал, тогда люди не собирались с ним прощаться до мая.
- Появление листьев на березе предсказывало солнечное лето.
Что можно делать 7 апреля
Люди на Руси в этот день обязательно готовили кулебяку с рыбой или капустой. Также наши предки 7 апреля выкупали у ловцов маленьких пташек, чтобы выпустить пернатых на волю. Народ верил, что птицы отблагодарят своих освободителей, попросят Бога быть снисходительней к ним.
Кроме того, в этот день люди освещали семена и просфоры. Последние для привлечения удачи затем съедали за праздничным столом. А еще ночью прыгали через костер, чтобы избавиться от недугов и защитить себя от колдовства.
Что нельзя делать 7 апреля
В этот день, чтобы не спугнуть благие намерения судьбы, запрещалось браться даже за самые крошечные дела. Люди верили, что даже если птица 7 апреля решит свить гнездо, то в наказание всевышние силы лишат пернатую на несколько дней способности летать.
Также в Благовещение не рекомендовались далекие поездки, иначе присутствовала вероятность встретиться с невзгодами. Кроме того, чтобы не лишиться красоты, не советовалось что-либо делать с волосами. Под запретом оказывалось и одолжение денег, если не было желания самому обеднеть.