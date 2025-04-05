Жара и сушь. Названы три региона РФ, по которым стихия ударит сильнее всего

Как уже писал aif.ru, российские ученые составили рейтинг регионов нашей страны, для жителей которых негативные последствия глобального потепления окажутся наиболее чувствительными. Такое исследование нужно для того, чтобы лица, принимающие решения, знали и понимали, где прежде всего необходимы меры адаптации к климатическим изменениям.
Его авторы рассмотрели четыре типа воздействия климата, которые являются наиболее значимыми для России. Это влияние аномально высокой температуры на здоровье городских жителей, влияние засух на сельское хозяйство, учащение лесных пожаров и таяние вечной мерзлоты. Среди десятков регионов, попавших в рейтинг, есть такие, где действуют не один и не два, а сразу три негативных фактора из перечисленных. Именно там возможен наибольший ущерб населению и экономике. Иначе говоря, потепление ударит по ним сильнее всего.
Климат меняется стремительно
Территория России огромна и крайне разнородна с точки зрения видов рисков, которые несет в себе изменение климата. С одной стороны, это разнообразие определяется географическими особенностями страны, охватывающей регионы от субтропиков до полярных областей. С другой, играют роль различия в экономических и социальных системах.
Поскольку климат меняется стремительно, приспосабливаться к переменам приходится быстро. «Для этого имеет смысл выявить регионы, для которых меры, направленные на адаптацию к конкретным рискам, наиболее актуальны. Это позволит в дальнейшем сконцентрировать усилия на планировании и проведении этих мер на данных территориях», — говорит один из авторов исследования, заведующий Лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.
Ученые проанализировали риски, связанные с четырьмя типами климатического воздействия: рост количества волн тепла (погоды с аномально высокой температурой воздуха), усугубление водного стресса (проще говоря, засух), усиление лесных пожаров и таяние вечной мерзлоты. Разумеется, это далеко не все климатические риски, влияющие на российскую экономику, но они, как утверждают ученые, наиболее значимы в наших условиях.
"Анализируемые типы воздействий изменения климата распределены по всей территории России, но каждый из них наиболее характерен для конкретных регионов, — объясняет другой автор исследования, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский. — Например, таяние вечной мерзлоты — наиболее актуальный климатический риск в северо-восточных регионах страны. Лесные пожары характерны для лесного пояса, простирающегося от центра европейской части России до Центральной Сибири и юга Дальнего Востока.
Аномально жаркие периоды наиболее опасны для населенных урбанизированных территорий центра европейской части России, но также и для юга европейской части, юга Урала и юга Западной Сибири. Усиление засух — ключевая опасность для юга европейской части, Черноземья, юга Урала и юга Западной Сибири".
Когда риски усиливают друг друга
Оценив субъекты РФ по всем четырем типам климатического воздействия, авторы исследования внесли их в таблицу. Оказалось, что в России есть регионы (и их довольно много), где негативные последствия потепления не проявляются остро, во всяком случае пока. Иначе говоря, они не попали ни в один из рейтингов.
В Центральном федеральном округе это Брянская, Калужская, Костромская, Смоленская и Ярославская области, в Северо-Западном — Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Карелия. В Приволжском округе — Удмуртская Республика и Кировская область, в Сибирском — Республика Алтай. На Дальнем Востоке с облегчением могут вздохнуть жители Сахалинской области.
С другой стороны, во многих регионах может возникать так называемый синергетический эффект, когда риски усиливают друг друга. Например, аномальная жара и задымление из-за лесных пожаров совместно воздействуют на здоровье людей сильнее, чем простая сумма влияний только жары или только задымления.
В списке российских регионов есть три, где высоки риски одновременно трех типов опасностей, связанных с климатическими изменениями: аномальной жары, засух и лесных пожаров. Это Воронежская, Московская и Челябинская области.
«Весьма вероятно, что если адаптационные меры не будут реализованы, то именно в этих регионах изменение климата принесет наибольшие потери населению и экономике, воздействуя соответственно на здоровье людей, сельское и лесное хозяйство», — делают вывод исследователи.