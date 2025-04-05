Жара и сушь. Названы три региона РФ, по которым стихия ударит сильнее всего

Его авторы рассмотрели четыре типа воздействия климата, которые являются наиболее значимыми для России. Это влияние аномально высокой температуры на здоровье городских жителей, влияние засух на сельское хозяйство, учащение лесных пожаров и таяние вечной мерзлоты. Среди десятков регионов, попавших в рейтинг, есть такие, где действуют не один и не два, а сразу три негативных фактора из перечисленных. Именно там возможен наибольший ущерб населению и экономике. Иначе говоря, потепление ударит по ним сильнее всего.