Пожары, разрушения домов, режим ЧС: на Сибирь вновь обрушился ураган

Особый режим работы установлен на энергообъектах Кузбасса и Алтайского края, там штормовые порывы ветра оставили без энергии несколько районов. В Кузбассе проводятся работы на объектах в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Кемеровском, Новокузнецком районах. В Новокузнецке помимо сорванной с крыш домов кровли и обрывов проводов сообщается о тяжело пострадавшем мужчине, на которого упало дерево.