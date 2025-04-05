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Пожары, разрушения домов, режим ЧС: на Сибирь вновь обрушился ураган

Сибирские регионы вновь оказались во власти стихии. Неблагоприятные метеорологические прогнозы сбылись — стихия с порывами ветра до 33 метров в секунду накрыла часть Западной и Восточной Сибири.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 55% 757 мм рт. ст. +24°

Особый режим работы установлен на энергообъектах Кузбасса и Алтайского края, там штормовые порывы ветра оставили без энергии несколько районов. В Кузбассе проводятся работы на объектах в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Кемеровском, Новокузнецком районах. В Новокузнецке помимо сорванной с крыш домов кровли и обрывов проводов сообщается о тяжело пострадавшем мужчине, на которого упало дерево.

В Алтайском крае максимальные порывы зафиксированы в городе Славгороде, Краснощёковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах. Идут аварийно-восстановительные работы в пригороде Барнаула. Спасатели уточняют, что по мере смещения циклона на северо-восток, его воздействие на регион снижается.

Разрушения и пожары, вызванные ураганом, привели к введению режима чрезвычайной ситуации в Хакасии. Во многих муниципалитетах обострилась пожарная обстановка, отмечены десятки очагов пожаров. Особенно напряженная ситуация в Усть-Абаканском, Ширинском и Бейском районах, и в окрестностях Саяногорска и Черногорска. Повреждены дома в Черногорске, Усть-Абаканском районе. Несколько человек пострадали в Абакане.

В Красноярском крае МЧС фиксирует 119 пожаров, тушение которых осложняется сильнейшим ветром. Ведомство настоятельно просит граждан не сжигать мусор и сухую траву. В крае действует режим повышенной готовности, энергетики работают по усиленному протоколу.

Оказался затронут штормом и Красноярск. Во многих микрорайонах есть проблемы с подачей электроэнергии, перевернуты остановки, сорваны рекламные щиты и крыши с домов. В Железнодорожном районе от обрушения кровли пострадал мужчина.

«Первая волна урагана прошла, однако к вечеру не исключена вторая», — приводит ТАСС слова губернатора Красноярского края Котюкова.

О порывах ветра до 25 м/с написал в телеграм-канале глава Иркутской области Кобзев. Ураган накрыл Тайшет, Тулун, Чулу. В Тайшете сорвало крыши с домов.

Сообщается о пожарах в Нижнеудинске и деревне Ук. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города.

И в Красноярске, и в Иркутской области ожидают, что непогода сохранится и в воскресенье, поэтому жителей просят не покидать дома без особой необходимости.