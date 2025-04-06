В Хакасии 15 населенных пунктов остаются без электричества из-за сильного ветра

«На сегодняшний день без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Усть-Абаканском, Аскизском, Бейском и Орджоникидзевском районах. Задействованы 29 аварийно-восстановительных бригад и 37 единиц техники. Работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения потребителей», — написал Коновалов.
По его словам, в воскресенье ветер тише, однако ситуация остается напряженной.
5 апреля из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки в Хакасии был введен режим ЧС. Сообщалось о 32 пострадавших, из которых 5 были госпитализированы. Для помощи пожарным прибыли аэромобильные группировки МЧС России из Кемеровской области и Республики Тыва.
В республике установилась теплая погода с порывами ветра до 30 м/с, что способствует осложнению пожарной обстановки. Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится еще двое суток. Жителям рекомендуется оставаться дома, в помещениях не открывать окна, не разводить открытый огонь на улице.