В Хакасии 15 населенных пунктов остаются без электричества из-за сильного ветра

5 апреля из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки в Хакасии был введен режим ЧС. Сообщалось о 32 пострадавших, из которых 5 были госпитализированы. Для помощи пожарным прибыли аэромобильные группировки МЧС России из Кемеровской области и Республики Тыва.