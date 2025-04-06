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В Хакасии 15 населенных пунктов остаются без электричества из-за сильного ветра

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. 15 населенных пунктов в Хакасии остаются без электричества из-за урагана. 6 апреля ветер тише, однако ситуация остается напряженной, сообщил в Telegram-канале глава республики Валентин Коновалов.

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Источник: Reuters

«На сегодняшний день без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Усть-Абаканском, Аскизском, Бейском и Орджоникидзевском районах. Задействованы 29 аварийно-восстановительных бригад и 37 единиц техники. Работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения потребителей», — написал Коновалов.

По его словам, в воскресенье ветер тише, однако ситуация остается напряженной.

5 апреля из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки в Хакасии был введен режим ЧС. Сообщалось о 32 пострадавших, из которых 5 были госпитализированы. Для помощи пожарным прибыли аэромобильные группировки МЧС России из Кемеровской области и Республики Тыва.

В республике установилась теплая погода с порывами ветра до 30 м/с, что способствует осложнению пожарной обстановки. Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится еще двое суток. Жителям рекомендуется оставаться дома, в помещениях не открывать окна, не разводить открытый огонь на улице.