В Красноярском крае более 75 тыс. человек остались без света из-за урагана

В субботу в центральных и южных районах Красноярского края наблюдалось усиление ветра до ураганного, с порывами 33 м/с и более, что способствовало образованию пылевых бурь и распространению пожаров. Днем в субботу электроэнергия была отключена в 17 районах края, без света временно остались свыше 62 тыс. человек. От ураганного ветра в крае пострадали два человека. На юге региона, в Минусинске, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения пожаров.