Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Красноярском крае более 75 тыс. человек остались без света из-за урагана

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Более 75 тыс. жителей Красноярского края временно остались без электроэнергии из-за ураганного ветра, который прошел накануне. Также без света находятся 379 социальных объектов региона, сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.

Сейчас в Ричмонде: +21° 9 м/с 78% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

«Отключение электроэнергии сохраняется в 32 муниципальных образованиях Красноярского края, 298 населенных пунктах, 24 367 жилых домах с населением 75 174 человека», — сказали в прокуратуре, отметив также, что отключено от света 379 социальных объектов.

В субботу в центральных и южных районах Красноярского края наблюдалось усиление ветра до ураганного, с порывами 33 м/с и более, что способствовало образованию пылевых бурь и распространению пожаров. Днем в субботу электроэнергия была отключена в 17 районах края, без света временно остались свыше 62 тыс. человек. От ураганного ветра в крае пострадали два человека. На юге региона, в Минусинске, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения пожаров.