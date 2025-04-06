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Сейсмолог предсказал, где в России ждать землетрясений

Опасные зоны находятся в европейской части России, заявил Завьялов.

Сейчас в Ричмонде: +29° 9 м/с 45% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: AP 2024

Землетрясения могут произойти в нескольких регионах России, включая Калининград, Крым, Дагестан, Чечню и Краснодарский край. Об этом сообщил сейсмолог Российской академии наук Алексей Завьялов.

«В Крыму может быть. Вспомним Ильфа и Петрова, “12 стульев”. Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года», — передает слова Завьялова радиостанция «Говорит Москва». Он добавил, что опасные зоны находятся в европейской части страны, в частности, указал на Калининград, где в начале 2000-х произошло разрушительное землетрясение, а также на Дагестан, Чечню и Краснодарский край.