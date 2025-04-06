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Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Землетрясения могут случиться в Калининграде, Крыму и на Кавказе, предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. Также в Крыму может быть. Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России», — рассказал Завьялов.

Эксперт также сообщил москвичам хорошую новость: землетрясения в столице маловероятны.

ГУМЧС России по Хабаровскому краю 2 апреля сообщило, что в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино произошло землетрясение магнитудой 4,1.