Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений

«Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. Также в Крыму может быть. Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России», — рассказал Завьялов.
Эксперт также сообщил москвичам хорошую новость: землетрясения в столице маловероятны.
ГУМЧС России по Хабаровскому краю 2 апреля сообщило, что в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино произошло землетрясение магнитудой 4,1.