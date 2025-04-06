Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений

«Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. Также в Крыму может быть. Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России», — рассказал Завьялов.