«Роскосмос» поделился снимком циклона, принесшего снегопад в Москву

Ранее Гидрометцентр России отметил, что образованию активного циклона способствовало столкновение контрастных воздушных масс в хоне холодного атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, Москва и Подмосковье в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, в столичном регионе продолжатся метели.
Ранее в Москве ввели предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в период до 9:00 мск 7 апреля, в Московской области он введен до 23:00 мск того же дня.
В столичном дептрансе из-за непогоды автомобилистам рекомендовали выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт. Водителей также попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.