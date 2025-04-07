Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

«Роскосмос» опубликовал фото накрывшего Москву снежного циклона «Зион»

Снимок был выполнен со спутников.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 100% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок обрушившегося на Москву снежного циклона «Зион». Кадр размещен в телеграм-канале организации.

Снимок был выполнен со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Зима вернулась в столицу», — подписали фото в посте.

Снегопад в столице начался 6 апреля. При этом всего за пару дней до «возвращения зимы» в городе был обновлен температурный максимум с начала года. В пятницу, 4 апреля, к 13:00 на метеостанции на ВДНХ зафиксировали +16,5 °С. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такая погода соответствовала климатической норме начала мая.

Из-за снегопада 6 апреля уровень погодной опасности в Москве повысили со среднего, желтого, до предпоследнего, оранжевого. В таких условиях наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба. Из-за ухудшения погоды жителям города, поменявшим зимнюю резину на летнюю, рекомендовали использовать для передвижения городской транспорт.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снегопад в столице усилится и продолжится до 8 апреля. Ожидается, что в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков. По ночам температура в ближайшую неделю будет опускаться до отрицательных значений, иногда до — 8−9 ℃.

«В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — комментирует Вильфанд.