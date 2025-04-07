«Роскосмос» опубликовал фото накрывшего Москву снежного циклона «Зион»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок обрушившегося на Москву снежного циклона «Зион». Кадр размещен в телеграм-канале организации.
Снимок был выполнен со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
«Зима вернулась в столицу», — подписали фото в посте.
Снегопад в столице начался 6 апреля. При этом всего за пару дней до «возвращения зимы» в городе был обновлен температурный максимум с начала года. В пятницу, 4 апреля, к 13:00 на метеостанции на ВДНХ зафиксировали +16,5 °С. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такая погода соответствовала климатической норме начала мая.
Из-за снегопада 6 апреля уровень погодной опасности в Москве повысили со среднего, желтого, до предпоследнего, оранжевого. В таких условиях наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба. Из-за ухудшения погоды жителям города, поменявшим зимнюю резину на летнюю, рекомендовали использовать для передвижения городской транспорт.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снегопад в столице усилится и продолжится до 8 апреля. Ожидается, что в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков. По ночам температура в ближайшую неделю будет опускаться до отрицательных значений, иногда до — 8−9 ℃.
«В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — комментирует Вильфанд.