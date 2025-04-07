«Роскосмос» опубликовал фото накрывшего Москву снежного циклона «Зион»

Снегопад в столице начался 6 апреля. При этом всего за пару дней до «возвращения зимы» в городе был обновлен температурный максимум с начала года. В пятницу, 4 апреля, к 13:00 на метеостанции на ВДНХ зафиксировали +16,5 °С. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такая погода соответствовала климатической норме начала мая.