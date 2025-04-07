Исследование: треть россиян не может спать из-за магнитных бурь

По словам невролога DocDeti Елизаветы Чернышовой, многие специалисты сходятся во мнении, что магнитные бури никак не воздействуют на организм человека, так как излучение от солнечных вспышек не может пробиться сквозь земную атмосферу и навредить людям. «В 2016 году в журнале Nature было опубликовано исследование, где ученые проанализировали 63 миллиона твитов с жалобами на мигрень, сопоставив их с данными о геомагнитной активности. Результат: никакой связи не обнаружили», — прокомментировал специалист.