В Москве прошел сильнейший снегопад. Апрельский фоторепортаж

В воскресенье, 6 апреля, в Москву пришли метели и снегопады. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, непогода усилится и продлится до вторника, 8 апреля.
Ожидается, что в столице выпадет до половины или целой месячной нормы осадков.
В настоящий момент высота снежного покрова составляет 10−15 сантиметров. Последний раз такая погода в Москве наблюдалась в 1998 году.
По словам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра «МETEO», вызванное циклоном «Зион» похолодание продлится до следующего вторника, 15 апреля. Тогда столбики термометров поднимутся до +15°С.
Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты счищают снег с крыш и выступающих фасадов зданий.
В Дептрансе призвали столичных водителей выезжать на дороги только на зимней резине. Также в ведомстве рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом и избегать рекламных щитов, неустойчивых конструкций и деревьев из-за ветра.