Цветение ольхи: сроки и календарь цветения на 2025 год

Цветение ольхи начинается, когда снег еще не растаял. Очень часто в лесах и в оврагах есть еще снежные холмы, и в целом лес стоит темный и угрюмый. Но на прогреваемых участках, на проталинках уже начинает пробиваться зеленая трава. Даже на большом расстоянии видно, что крона ольхи становится рыжевато-розовой (вовсе не серая, как была зимой). На дереве листьев еще нет, а с веток свисают рыже-бурые сережки. Через некоторое время они набухнут, и появится пыльца, которую подхватит ветер и разнесет желтые облака по воздуху.