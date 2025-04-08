Цветение ольхи: сроки и календарь цветения на 2025 год

Уникальные свойства ольхи в сочетании с ее значением для культуры и практической ценностью вызывают повышенный интерес у ученых всего мира и любителей природы. Благодаря способности быстро заселять водно-болотные территории, а также нарушенные участки земли и активно обогащать почву азотом, ольха способствует восстановлению экосистем и стремительному формированию растительного разнообразия на Земле. В статье вместе с нашим экспертом ответим на все волнующие вопросы: когда начинается цветение ольхи, сколько длится цветение дерева и чем отличается цветение ольхи от цветения березы.
Как и когда цветет ольха
Самое первое дерево, которое зацветает весной — это ольха. Ее цветение означает приход долгожданной весны и очень скорое потепление. Фенологи связывают цветение этого растения с активной сменой весенних подсезонов. Это когда сезон «весна воды» сменяется сезоном «весна травы». Окружающая природа просыпается от долгой спячки: краски становятся ярче, а на душе — веселее. Зацвела ольха значит, наступила настоящая весна!
Параллельно с цветением ольхи у некоторых появляются большие неприятности, и здесь совсем не до радостного весеннего явления. Имеются в виду люди, которые имеют аллергические последствия из-за пыльцы растений. Их больше интересует, когда цветет ольха.
Когда начинается цветение ольхи
В зависимости от климатических условий начало цветения ольхи может смещаться. Чем севернее регион, тем на более поздний период сдвигается зацветание ольхи. В средней полосе обычно этот период начинается с начала-середины апреля. Надо заметить, что с цветения ольхи стартует сезон пыления.
Сроки цветения ольхи в 2025 году по регионам России
В 2025 году, учитывая аномально теплую зиму и ранний приход весны, ольха пробудилась раньше обычного. Кстати, в этом году первое цветение ольхи в Подмосковье наблюдалось уже в зимний месяц — в январе. Однако это отклонение от нормы было недолгим. Далее в таблице представлены сроки начала цветения ольхи на текущий год.
|Регион
|Начало цветения ольхи
|Южный
|Середина февраля
|Средняя полоса России
|Конец марта
|Сибирь, Урал
|Начало апреля
|Северо-Запад страны
|Начало апреля
|Дальний Восток
|Середина мая
Сколько длится цветение ольхи
Обычно продолжительность цветения ольхи составляет 25—26 дней. Интересно отметить, что раннее потепление весной приводит к более продолжительному цветению ольхи. Это связано с тем, что ранняя весенняя оттепель часто сменяется заморозками. В этот период пыление прекращается и возобновляется только при очередном потеплении, что в итоге ведет к более долгому цветению.
Уровень концентрации пыльцы в воздухе зависит от погоды. Таким образом, в солнечный, сухой день этот уровень будет высоким, а в прохладный, влажный, безветренный — низким.
Как выглядит цветение ольхи
Ольха относится к семейству березовых, ее родина — Северная Америка. Средний жизненный цикл составляет 100 лет. Любимое место произрастания — влажные, заболоченные участки по берегам рек и озер. В Российской Федерации в основном распространены два вида: ольха серая и ольха черная, или клейкая.
Цветение ольхи начинается, когда снег еще не растаял. Очень часто в лесах и в оврагах есть еще снежные холмы, и в целом лес стоит темный и угрюмый. Но на прогреваемых участках, на проталинках уже начинает пробиваться зеленая трава. Даже на большом расстоянии видно, что крона ольхи становится рыжевато-розовой (вовсе не серая, как была зимой). На дереве листьев еще нет, а с веток свисают рыже-бурые сережки. Через некоторое время они набухнут, и появится пыльца, которую подхватит ветер и разнесет желтые облака по воздуху.
Ольха — это растение однодомное, на одном дереве находятся как женские, так и мужские цветки. Пыльца находится на мужских соцветиях-сережках и ветром оседает на мелкие красно-коричневые женские почки. После опыления эти почки заклеиваются смолой и перерастают в зеленые шишечки. В них будут зарождаться семена. Ольховая шишка будет зреть все лето и к концу осени потемнеет. К концу зимы шишка станет рыхлой, и созревшие семена будут разноситься ветром по свету, а весной к размножению ольхи присоединится талая вода.
Ниже представлена фотография цветения ольхи.
Чем отличается цветение ольхи от цветения березы
— Ольха зацветает раньше березы — еще до появления листьев, обычно в марте. Ее мужские сережки длинные и рыхлые, а женские напоминают мелкие шишечки. Когда ольха цветет, она «пылит» обильно, но незаметно. Береза же распускает сережки позже, когда листья уже начинают зеленеть. Ее мужские сережки — гибкие, желтоватые, свисают кистями, а женские — тонкие, зеленые. Пыльца березы легче разносится ветром и чаще вызывает аллергию. После цветения ольховые «шишечки» остаются на ветках, а березовые сережки рассыпаются, — рассказывает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Можно ли предсказать начало цветения ольхи
Основная народная примета о начале цветения ольхи: появились на проталинах первые стебельки мать-и-мачехи — значит через две недели начнет пылить (зацветет) серая ольха.
Стоит знать, что цветение ольхи часто отмечалось в народе, потому что в этот важный период начинаются многие хозяйственные работы. Например:
- начала пылить серая ольха — пора выставлять ульи из омшаника;
- до начала пыления серой ольхи закончи обрезку фруктовых деревьев;
- если в апреле на ольхе много сережек — будет хороший урожай овса, а если шишек — ячменя.
Интересный факт: одно из главных полезных качеств ольхи заключается в том, что в ее поверхностных корнях обитают азотфиксирующие бактерии. Благодаря этому в почве под деревом накапливается экологически чистый азот. Таким образом, корни ольхи способны облагораживать почву вокруг себя.
Весеннее цветение ольхи: советы аллергикам
Если пыльца ольхи вызывает у вас аллергическую реакцию, ниже представлен список наших советов, которые сделают этот сезон более комфортным:
1. Если вы страдаете аллергией на цветение ольхи, стоит начать прием назначенных врачом антигистаминов до начала сезона.
2. Во время цветения ольхи старайтесь не открывать окна утром и в ясные ветреные дни, чтобы минимизировать попадание пыльцы в помещение.
3. При попадании пыльцы в дом поможет увлажнение воздуха — частицы быстрее оседают при высокой влажности.
4. Регулярная влажная уборка в квартире поможет вам эффективно избавиться от осевшей пыльцы и уменьшить проявления аллергии.
5. В период цветения ольхи по возможности ограничьте пребывание на природе, особенно в парках и лесах.
6. После возвращения с улицы желательно сразу принять душ и обязательно вымыть волосы, так как на них может остаться пыльца.
7. Во время прогулок используйте медицинские маски, но не повторно — их нужно утилизировать после каждой прогулки.
8. Чтобы не распространять пыльцу по дому, держите верхнюю одежду в специальных чехлах или пакетах.
9. Пыльца может оседать на любых тканях, поэтому особенно важно часто менять постельное белье.
10. Если у вас есть возможность, смена региона на время цветения ольхи может значительно облегчить симптомы сезонной аллергии.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»