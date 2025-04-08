Ученые из Гавайского университета в Маноа изучили последствия оседания суши под воду на фоне повышения уровня моря из-за изменений климата. Таким образом они выяснили, что Гавайи уходят под воду быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом пишет New York Post.
Чтобы понять, как повышение уровня морей влияет на опускание суши, исследователи потратили почти 20 лет на анализ спутниковых сведений с Гавайских островов, сопоставляя их с измерениями Глобальной навигационной спутниковой системы для расчета скорости оседания.
Считалось, что ежегодная скорость оседания Оаху составляет 0,6 миллиметра в год. Это толщина десяти листов бумаги. Сейчас же ученые обнаружили, что такие районы, как Гонолулу, Вайкики и Перл-Харбор, уходят под воду со скоростью 25 миллиметров в год, что в 40 раз быстрее. Они могут быть затоплены в ближайшие десятилетия, а ущерб их инфраструктуре, по прогнозам, составит миллиарды долларов.
В зоне наибольшего риска находится промышленный район Мапунапуна на юге Оаху, поскольку он был построен на осадочных породах и искусственной насыпи. Ожидается, что к 2050 году оседание района может увеличиться более чем на 50%.
К 2080 году наводнения станут более частым явлением в Вайкики — центре Гонолулу — и международном аэропорту имени Дэниела К. Иноуэ.
Ученые надеются, что их исследование поможет политикам разработать стратегии по снижению риска наводнений.
Ранее эксперты выяснили, что американские города начали быстрее уходить под воду.