Гавайи уходят под воду быстрее, чем прогнозировалось

Считалось, что ежегодная скорость оседания Оаху составляет 0,6 миллиметра в год. Это толщина десяти листов бумаги. Сейчас же ученые обнаружили, что такие районы, как Гонолулу, Вайкики и Перл-Харбор, уходят под воду со скоростью 25 миллиметров в год, что в 40 раз быстрее. Они могут быть затоплены в ближайшие десятилетия, а ущерб их инфраструктуре, по прогнозам, составит миллиарды долларов.