Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение произошло в десятках километров от Мандалая. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 32% 766 мм рт. ст. +12°
10

В Мьянме в 60 километрах от Мандалая произошло землетрясение мощностью 5,2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

По данным ведомства, очаг землетрясения, начавшегося в Мьянме 14:58 по местному времени (10:58 мск), залегал на глубине 10 километров. В департаменте подчеркнули, что в соседнем Таиланде подземные толчки не ощущались и не оказали на него никакого влияния.

Напомним, что мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущали жители Китая и Вьетнама. Сильнее всего пострадал Бангкок в Таиланде. По последним данным, в Мьянме погибли 3,6 тысячи человек.

Па данным сейсмологов, процесс повторных толчков может быть неравномерным во времени и пространстве, но в целом он носит затухающий характер. А его продолжительность зависит от магнитуды главного землетрясения. Чем оно сильнее, тем дольше этот период.