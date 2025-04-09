В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Мьянме в 60 километрах от Мандалая произошло землетрясение мощностью 5,2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.
По данным ведомства, очаг землетрясения, начавшегося в Мьянме 14:58 по местному времени (10:58 мск), залегал на глубине 10 километров. В департаменте подчеркнули, что в соседнем Таиланде подземные толчки не ощущались и не оказали на него никакого влияния.
Напомним, что мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущали жители Китая и Вьетнама. Сильнее всего пострадал Бангкок в Таиланде. По последним данным, в Мьянме погибли 3,6 тысячи человек.
Па данным сейсмологов, процесс повторных толчков может быть неравномерным во времени и пространстве, но в целом он носит затухающий характер. А его продолжительность зависит от магнитуды главного землетрясения. Чем оно сильнее, тем дольше этот период.