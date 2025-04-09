Снежный апокалипсис пришел в Краснодарский край

В Краснодарском крае сегодня, 9 апреля, внезапно выпал снег. Кадры заснеженных дорог и садов публикуют жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского и Лабинского районов. Также засыпало Армавир и трассы в сторону Туапсе и Краснодара.