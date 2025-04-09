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Снежный апокалипсис пришел в Краснодарский край

Удивленные жители Краснодарского края публикуют видео снегопадов в соцсетях. Ожидается значительное понижение температуры воздуха.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 45% 766 мм рт. ст. +6°

В Краснодарском крае сегодня, 9 апреля, внезапно выпал снег. Кадры заснеженных дорог и садов публикуют жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского и Лабинского районов. Также засыпало Армавир и трассы в сторону Туапсе и Краснодара.

Краснодарский ЦГМС прогнозирует повышение температуры воздуха днем до +8°С, а в горных районах ожидается до −6°С.

Синоптики предупреждают о продолжении осадков в виде дождя и мокрого снега на территории всего региона.

Некоторые водители уже сменили зимнюю резину на летнюю, поэтому в регионе образуются пробки на дорогах. Таким владельцам автомобилей рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о заморозках в России 8−11 апреля.