Снежный апокалипсис пришел в Краснодарский край

В Краснодарском крае сегодня, 9 апреля, внезапно выпал снег. Кадры заснеженных дорог и садов публикуют жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского и Лабинского районов. Также засыпало Армавир и трассы в сторону Туапсе и Краснодара.
Краснодарский ЦГМС прогнозирует повышение температуры воздуха днем до +8°С, а в горных районах ожидается до −6°С.
Синоптики предупреждают о продолжении осадков в виде дождя и мокрого снега на территории всего региона.
Некоторые водители уже сменили зимнюю резину на летнюю, поэтому в регионе образуются пробки на дорогах. Таким владельцам автомобилей рекомендуется пользоваться общественным транспортом.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о заморозках в России