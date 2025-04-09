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Ученые в Китае предупредили о возможных мощных землетрясениях

Группа китайских сейсмологов провела исследования и выяснила, что в Китае и соседних странах могут в ближайшие годы произойти землетрясения магнитудой до восьми.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Нога на расколовшейся земле
Источник: Freepik

Как пишет South China Morning Post, специалисты выпустили предупреждение за несколько дней до разрушительных подземных толчков в Мьянме.

Сейсмологи проанализировали сейсмические сведения примерно за 150 лет, с 1879 года по сегодня, и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения. Согласно прогнозам, катастрофа в Мьянме не последнее подобное явление.

По словам специалистов, каждый из периодов землетрясений коррелирует со сдвигами в скорости вращения Земли, измеряемыми через изменения продолжительности суток и соответствующие перестройки тектонического напряжения.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — сказали ученые.

Ранее японские ученые рассказали о мегаземлетрясении.