Ученые в Китае предупредили о возможных мощных землетрясениях

Как пишет South China Morning Post, специалисты выпустили предупреждение за несколько дней до разрушительных подземных толчков в Мьянме.
Сейсмологи проанализировали сейсмические сведения примерно за 150 лет, с 1879 года по сегодня, и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения. Согласно прогнозам, катастрофа в Мьянме не последнее подобное явление.
По словам специалистов, каждый из периодов землетрясений коррелирует со сдвигами в скорости вращения Земли, измеряемыми через изменения продолжительности суток и соответствующие перестройки тектонического напряжения.
Ранее японские ученые рассказали о мегаземлетрясении.