Ученые в Китае предупредили о возможных мощных землетрясениях

Сейсмологи проанализировали сейсмические сведения примерно за 150 лет, с 1879 года по сегодня, и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения. Согласно прогнозам, катастрофа в Мьянме не последнее подобное явление.