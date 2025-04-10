МЧС по Башкирии предупредило о мокром снеге и гололедице

По данным синоптиков, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью по республике, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по востоку до умеренных. Ночью и утром в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на восточный 2−7 м/с, по югу порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью −3, +2°, днем +3, +8°.