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МЧС по Башкирии предупредило о мокром снеге и гололедице

МЧС по Башкирии предупредило жителей республики о том, что в ближайшие сутки ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью по республике, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по востоку до умеренных. Ночью и утром в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на восточный 2−7 м/с, по югу порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью −3, +2°, днем +3, +8°.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в осадках 1−2 км, ночью и утром местами туман с видимостью 500−1000 м.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0, −2°, днем +6, +8°.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе вновь пошёл снег.