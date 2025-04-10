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На Камчатке предупредили о возможном сильном извержении вулкана Безымянный

На Камчатке ожидают мощное извержение вулкана. Оно может повлиять на авиацию.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредила о возможном сильном извержении вулкана Безымянный.

Согласно спутниковым данным, в настоящий момент над Безымянным фиксируется яркая термическая аномалия. В любой момент могут произойти выбросы пепла, которые поднимутся на высоту до 10−15 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международную авиацию и низколетящие самолеты. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

В региональном МЧС сообщили, что при выбросах пепла прогнозируется распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.

В ведомстве жителям и гостям региона рекомендуют не планировать поездки и прогулки в районе вулкана Безымянный.

Ранее извержение вулкана началось на Филиппинах.