На Камчатке предупредили о возможном сильном извержении вулкана Безымянный

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредила о возможном сильном извержении вулкана Безымянный.
Согласно спутниковым данным, в настоящий момент над Безымянным фиксируется яркая термическая аномалия. В любой момент могут произойти выбросы пепла, которые поднимутся на высоту до 10−15 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международную авиацию и низколетящие самолеты. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
В региональном МЧС сообщили, что при выбросах пепла прогнозируется распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.
В ведомстве жителям и гостям региона рекомендуют не планировать поездки и прогулки в районе вулкана Безымянный.
Ранее извержение вулкана началось на Филиппинах.