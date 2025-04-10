На Камчатке предупредили о возможном сильном извержении вулкана Безымянный

Согласно спутниковым данным, в настоящий момент над Безымянным фиксируется яркая термическая аномалия. В любой момент могут произойти выбросы пепла, которые поднимутся на высоту до 10−15 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международную авиацию и низколетящие самолеты. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.