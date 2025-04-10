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Спрогнозировать извержение Безымянного нельзя из-за нехарактерной для вулкана активности, считает сейсмолог

Дать точный прогноз по извержению вулкана Безымянный нельзя из-за нехарактерной для него картины извержения, рассказал «Газете.Ru» директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 765 мм рт. ст. +7°

Ранее МЧС предупредило о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке.

«У некоторых вулканов есть определённый рисунок подготовки к извержению, который позволяет делать прогнозы. Однако, к сожалению, не все вулканы подчиняются этим закономерностям: некоторые имеют просто иные механизмы, а за другими просто не налажено наблюдение. Безымянный вулкан относится к числу тех, чьи извержения обычно хорошо прогнозируются. Но это конкретное извержение нетипично для него, поэтому нам сложно сказать, как именно будет развиваться ситуация», — объяснил специалист.

По словам Чеброва, особенно важно давать прогнозы на эксплозивные извержения, то есть те, которые сопровождаются серьезными взрывами.

«Сейчас идет эффузивно-экструзивное извержение, при котором выжимается купол, образуются вязкие потоки и раскаленные каменные лавины. Лава как бы выдавливается наружу. Вулкан Безымянный славится своими взрывами, поэтому исключать взрыв мы не можем», — объяснил Чебров.

Обычно вулкан ведет себя предсказуемо, но это извержение совершенно отличается от предыдущих. Такого практически никогда не наблюдалось, и непонятно, как будет развиваться ситуация. В конце концов, он может просто затухнуть.

Данила Чебров
директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН