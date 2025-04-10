Спрогнозировать извержение Безымянного нельзя из-за нехарактерной для вулкана активности, считает сейсмолог

Ранее МЧС предупредило о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке.
«У некоторых вулканов есть определённый рисунок подготовки к извержению, который позволяет делать прогнозы. Однако, к сожалению, не все вулканы подчиняются этим закономерностям: некоторые имеют просто иные механизмы, а за другими просто не налажено наблюдение. Безымянный вулкан относится к числу тех, чьи извержения обычно хорошо прогнозируются. Но это конкретное извержение нетипично для него, поэтому нам сложно сказать, как именно будет развиваться ситуация», — объяснил специалист.
По словам Чеброва, особенно важно давать прогнозы на эксплозивные извержения, то есть те, которые сопровождаются серьезными взрывами.
«Сейчас идет эффузивно-экструзивное извержение, при котором выжимается купол, образуются вязкие потоки и раскаленные каменные лавины. Лава как бы выдавливается наружу. Вулкан Безымянный славится своими взрывами, поэтому исключать взрыв мы не можем», — объяснил Чебров.
Обычно вулкан ведет себя предсказуемо, но это извержение совершенно отличается от предыдущих. Такого практически никогда не наблюдалось, и непонятно, как будет развиваться ситуация. В конце концов, он может просто затухнуть.