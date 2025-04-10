Спрогнозировать извержение Безымянного нельзя из-за нехарактерной для вулкана активности, считает сейсмолог

«У некоторых вулканов есть определённый рисунок подготовки к извержению, который позволяет делать прогнозы. Однако, к сожалению, не все вулканы подчиняются этим закономерностям: некоторые имеют просто иные механизмы, а за другими просто не налажено наблюдение. Безымянный вулкан относится к числу тех, чьи извержения обычно хорошо прогнозируются. Но это конкретное извержение нетипично для него, поэтому нам сложно сказать, как именно будет развиваться ситуация», — объяснил специалист.