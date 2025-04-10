В США десятилетиями запрещалось произносить слово «торнадо»

Запрет сохранялся до 20 марта 1948 года, когда торнадо обрушился на Оклахому. Тогда были нанесены значительные повреждения зданиям и самолетам, в основном на авиабазе Тинкер, где непогода уничтожила 54 воздушных судна, а около 100 транспортных средств — повредила. С тех пор прогнозы о торнадо возобновились. Шторм со смерчами 25 марта 1948 года был предсказан за пять дней.