В США десятилетиями запрещалось произносить слово «торнадо»

Сержант Джон Парк Финли из Бюро погоды Корпуса связи армии США был одним из первых, кто начал работать над прогнозированием торнадо. Об этом пишет The Guardian. К 1884 году специалист обучил почти тысячу людей определять условия, связанные с образованием воронок, и отправлять отчеты по новой телеграфной системе. Полученные в результате пробные прогнозы не всегда были точными, но предупреждения спасали жизни, давая людям время укрыться в подвалах.
В 1885 году Парк был вынужден приостановить работу, так как в США метеорологам официально запретили произносить слово «торнадо» — даже в том случае, если такой вихрь действительно надвигался на Штаты. Табу было связано с реакцией населения, которое впадало в панику при упоминании подобных явлений.
Запрет сохранялся до 20 марта 1948 года, когда торнадо обрушился на Оклахому. Тогда были нанесены значительные повреждения зданиям и самолетам, в основном на авиабазе Тинкер, где непогода уничтожила 54 воздушных судна, а около 100 транспортных средств — повредила. С тех пор прогнозы о торнадо возобновились. Шторм со смерчами 25 марта 1948 года был предсказан за пять дней.
С февраля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа снова начала вводить правила в отношении языка, используемого метеорологами. Однако в этот раз табуированными стали термины, связанные с климатическим кризисом и исследованиями в этой области. Как и в случае с торнадо, запрет вызван опасениями из-за возможной паники людей.
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