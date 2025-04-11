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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,0

БАНГКОК, 11 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на территории Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Эпицентр располагался в 33 км к северо-востоку от города Мейтхила, где проживают 177 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.