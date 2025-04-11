В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр располагался в 33 км к северо-востоку от города Мейтхила, где проживают 177 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
БАНГКОК, 11 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на территории Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 33 км к северо-востоку от города Мейтхила, где проживают 177 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.