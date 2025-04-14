В США произошло землетрясение

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 4:24 по времени UTC (7:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км. В результате землетрясения в Таджикистане были полностью разрушены 94 дома.