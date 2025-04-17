Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 18 апреля

На фоне магнитной бури в последние дни наблюдались одни из самых сильных в этом цикле полярных сияний с заметным опусканием нижней границы по географической широте. В ночь с 15 на 16 апреля яркие переливы полярного сияния осветили небо над Псковской, Архангельской, Ленинградской областями и Татарстаном. А в ночь с 16 на 17 апреля яркие свечения в небе могли наблюдать жители не только северных, но и более южных широт. Например, полярное сияние увидели жители Московского региона, Рязани, Нижнего Новгорода, Липецкой области, Красноярского края и других регионов, для которых полярные сияния нетипичны.