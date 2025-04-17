Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 18 апреля

По данным специалистов, усиление магнитных бурь началось еще 16 апреля. С 17:00 до 2:00 17 апреля индекс Kp геомагнитного поля достигал уровня 7.7, что соответствует бурям уровня G3.7 по пятибалльной шкале.
Магнитные бури делят на пять уровней, где уровень G1 — самый слабый, а к уровню G5 относят экстремально сильные бури.
Абсолютная мощность колебаний магнитного поля превысила расчетную более чем в четыре раза. Пик был пройден примерно в 23:00 по московскому времени.
Эта магнитная буря стала второй по силе с начала 2025 года. Более крупное событие уровня G4.0 наблюдалось в первый день года, 1 января. По данным специалистов, в текущем 11-летнем цикле событие находится на десятом месте. Крупнейшими магнитными бурями цикла пока остаются события
В четверг, 17 апреля, параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, поэтому сохраняются риски повторных усилений бури, после чего ожидается стабилизация обстановки. Вероятность слабых магнитных бурь на завтра, 18 апреля, составляет всего 16% против 55% на сегодняшний день, а на субботу, 19 апреля, — только 7%, что является уже совсем обычным значением.
По данным РАН, эти бури вызваны приближением к планете облаков плазмы, которые были сформированы из вещества двух крупных протуберанцев, выброшенных Солнцем в начале недели. Облака приблизились к Земле еще 15 апреля в 20:00 мск.
На фоне магнитной бури в последние дни наблюдались одни из самых сильных в этом цикле полярных сияний с заметным опусканием нижней границы по географической широте. В ночь с 15 на 16 апреля яркие переливы полярного сияния осветили небо над Псковской, Архангельской, Ленинградской областями и Татарстаном. А в ночь с 16 на 17 апреля яркие свечения в небе могли наблюдать жители не только северных, но и более южных широт. Например, полярное сияние увидели жители Московского региона, Рязани, Нижнего Новгорода, Липецкой области, Красноярского края и других регионов, для которых полярные сияния нетипичны.