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Яркие полярные сияния наблюдали по всей территории России. Видео

Жители разных регионов России наблюдали полярные сияния в ночь на 17 апреля. Явление в ночном небе видели над Уралом, Новосибирском, Архангельском, в Московской области и других регионах.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В результате сильной магнитной бури жители разных регионов России в ночь на 17 апреля наблюдали северное сияние.

Явление заметили в Московской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Свердловской областях, а также в Марий Эл и Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также полярные сияния наблюдали жители Мурманска, Карелии, Анадыря, Салехарда, Архангельска и Санкт-Петербурга.

Северное сияние, оно же полярное сияние, — это природное явление, возникающее в результате взаимодействия солнечного ветра с земным магнитным полем и атмосферой. Когда заряженные частицы, выбрасываемые Солнцем, проникают в атмосферу Земли, они сталкиваются с молекулами газа, в основном кислорода и азота, что приводит к их возбуждению и испусканию света.

Это взаимодействие создает свечение разных цветов — от зеленого до красного и синего. Чаще всего это явление можно увидеть в северных регионах, таких как Скандинавия, Канада, Аляска и север России. Северное сияние выглядит как переливающиеся волны, ленты или спирали, медленно танцующие в небе.

На этой неделе планета столкнулась с мощной геомагнитной бурей, вызванной двумя значительными выбросами солнечной плазмы, которые достигли Земли и оказали воздействие на ее магнитосферу.

Метеорологи ожидают, что колебания магнитного поля будут продолжаться с переменной интенсивностью до утра четверга, при этом наиболее сильная активность наблюдалась в среду утром.

Подобные геомагнитные возмущения могут привести к нарушениям в состоянии здоровья у метеочувствительных людей, включая колебания артериального давления, головные боли, усугубление хронических заболеваний и общее ухудшение самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь могут происходить сбои в работе радиосвязи и навигационных систем.