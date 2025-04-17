Яркие полярные сияния наблюдали по всей территории России. Видео

В результате сильной магнитной бури жители разных регионов России в ночь на 17 апреля наблюдали северное сияние.
Явление заметили в Московской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Свердловской областях, а также в Марий Эл и Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе.
Также полярные сияния наблюдали жители Мурманска, Карелии, Анадыря, Салехарда, Архангельска и Санкт-Петербурга.
Северное сияние, оно же полярное сияние, — это природное явление, возникающее в результате взаимодействия солнечного ветра с земным магнитным полем и атмосферой. Когда заряженные частицы, выбрасываемые Солнцем, проникают в атмосферу Земли, они сталкиваются с молекулами газа, в основном кислорода и азота, что приводит к их возбуждению и испусканию света.
Это взаимодействие создает свечение разных цветов — от зеленого до красного и синего. Чаще всего это явление можно увидеть в северных регионах, таких как Скандинавия, Канада, Аляска и север России. Северное сияние выглядит как переливающиеся волны, ленты или спирали, медленно танцующие в небе.
На этой неделе планета столкнулась с мощной геомагнитной бурей, вызванной двумя значительными выбросами солнечной плазмы, которые достигли Земли и оказали воздействие на ее магнитосферу.
Метеорологи ожидают, что колебания магнитного поля будут продолжаться с переменной интенсивностью до утра четверга, при этом наиболее сильная активность наблюдалась в среду утром.
Подобные геомагнитные возмущения могут привести к нарушениям в состоянии здоровья у метеочувствительных людей, включая колебания артериального давления, головные боли, усугубление хронических заболеваний и общее ухудшение самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь могут происходить сбои в работе радиосвязи и навигационных систем.