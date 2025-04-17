Яркие полярные сияния наблюдали по всей территории России. Видео

Северное сияние, оно же полярное сияние, — это природное явление, возникающее в результате взаимодействия солнечного ветра с земным магнитным полем и атмосферой. Когда заряженные частицы, выбрасываемые Солнцем, проникают в атмосферу Земли, они сталкиваются с молекулами газа, в основном кислорода и азота, что приводит к их возбуждению и испусканию света.