Извержение вулкана Этна засняли на Сицилии. Видео и фото

Самый высокий вулкан Европы Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия, выбросил из юго-восточного кратера пепел и лаву на высоте 2,9 тысячи метров. Фото и видео публикует Telegram-канал «Фобос».
Потоки лавы разделились на три части и устремились вниз по склону на юго-восток. В окрестных деревнях был слышен шум от извержения вулкана.
Сотрудники Национального института геофизики и вулканологии в Катании подтвердили активность вулкана. Из-за выбросов вулканического материала ночью был объявлен «оранжевый» уровень авиационной опасности. Однако аэропорт Катании продолжал работать в штатном режиме.
Извержение вулкана Этна стало четвертым с начала апреля. Предыдущий период активности наблюдался в феврале. Специалисты отмечают, что характер извержений может варьироваться от спокойного, при котором лава медленно вытекает на поверхность, до взрывного.
Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров. Это самый большой активный вулкан Италии.
Ранее исследователи предупредили о возможном усилении активности вулкана Ключевская сопка.