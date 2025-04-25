Синоптик рассказал о погоде перед 1 мая в Москве

Конец апреля в Москве будет холодным и дождливым. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, в столичном регионе значительно похолодает. Ожидается, что будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы, что соответствует началу месяца. По словам Леуса, в ближайшие ночи температура воздуха опустится до +1… +3 °С, а днем составит +7… +9 °С. При этом 27 апреля не исключается мокрый снег.
В ночь на понедельник, 28 апреля, температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов. Днем потеплеет до +10… +12 °С, однако до климатической нормы показатели не дотянут.
По словам Леуса,
Сильного ветра также не ожидается, но возможны порывы до 12−14 метров в секунду. Также Леус не исключает вероятность образования гололедицы в ночь на понедельник.
Ранее синоптик спрогнозировал дождливую погоду в центральной России 1 мая.