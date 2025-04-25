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Синоптик рассказал о погоде перед 1 мая в Москве

В столице на место «июльской» жары постепенно приходит холод. Синоптик рассказал, сохранится ли такая погода к майским праздникам.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 100% 763 мм рт. ст. +16°
Мокрый снег на зеленых листьях растения
Источник: РИА "Новости"

Конец апреля в Москве будет холодным и дождливым. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, в столичном регионе значительно похолодает. Ожидается, что будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы, что соответствует началу месяца. По словам Леуса, в ближайшие ночи температура воздуха опустится до +1… +3 °С, а днем составит +7… +9 °С. При этом 27 апреля не исключается мокрый снег.

В ночь на понедельник, 28 апреля, температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов. Днем потеплеет до +10… +12 °С, однако до климатической нормы показатели не дотянут.

По словам Леуса, 29−30 апреля ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +11 °С до +13 °С. Ночных заморозков не предвидится.

Сильного ветра также не ожидается, но возможны порывы до 12−14 метров в секунду. Также Леус не исключает вероятность образования гололедицы в ночь на понедельник.

Ранее синоптик спрогнозировал дождливую погоду в центральной России 1 мая.