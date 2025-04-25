Синоптик рассказал о погоде перед 1 мая в Москве

В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, в столичном регионе значительно похолодает. Ожидается, что будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы, что соответствует началу месяца. По словам Леуса, в ближайшие ночи температура воздуха опустится до +1… +3 °С, а днем составит +7… +9 °С. При этом 27 апреля не исключается мокрый снег.