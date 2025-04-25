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В Нью-Джерси бушует один из сильнейших пожаров в истории

Площадь возгораний превысила пять тысяч гектаров.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В районе Пайнлендс в американском Нью-Джерси со среды, 23 апреля, бушует лесной пожар, который может стать крупнейшим в истории штата за последние 20 лет. Об этом пишет Reuters.

По сведениям властей, возгорание произошло из-за 19-летнего Джозефа Клинга из Уэртауна. Предполагается, что молодой человек сжигал в округе деревянные палеты и не до конца потушил костер.

Согласно информации Службы лесного пожаротушения Нью-Джерси, площадь возгорания составила более пяти тысяч гектаров. По состоянию на 24 апреля, пожар локализовали наполовину. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.

По словам специалистов из Департамента окружающей среды Нью-Джерси, для полной ликвидации огня потребуются обильные осадки. Сейчас эвакуировали три тысячи местных жителей.