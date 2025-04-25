У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

23 апреля у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате пострадали 236 человек. При этом большинство из них получили травмы из-за паники — выпрыгивали из окон домов и падали с большой высоты. Позже спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призывал учреждения и граждан подготовиться к новому землетрясению, чтобы пережить его с меньшими потерями.