Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

Ранее в Стамбуле произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 4,3. На западе города ощущались несколько сильных толчков, однако они были менее мощными, чем ранее. 23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки.