Фактически всю территорию России затронет похолодание в начале мая

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей. Кроме того, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью температура [составит] от 0 до плюс 5 градусов, ну и днем тоже жарко — около 10 градусов тепла», — сказал метеоролог.