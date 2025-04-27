Фактически всю территорию России затронет похолодание в начале мая

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей. Кроме того, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью температура [составит] от 0 до плюс 5 градусов, ну и днем тоже жарко — около 10 градусов тепла», — сказал метеоролог.
Температура ниже нормы прогнозируется и на юге европейской части России, значения составят около 15−17 градусов тепла.
Вильфанд отметил, что в начале мая на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3−5 градусов. Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе — от 10 до 15 градусов тепла в дневные часы.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что сложная ситуация в регионах Сибири, к 1 мая температура понизится сразу на 8−10 градусов и составит около 15 градусов тепла.