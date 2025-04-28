Три рекордных месяца: ВМО уточнила прогноз на май-июль 2025 года

Специалисты Всемирной метеорологической организации рассказали, какая погода ожидается в мире в мае, июне и июле. Информацию представили на официальном сайте учреждения.
С января по март 2025 года аномалии температуры поверхности Мирового океана в глобальном масштабе оказались выше среднего значения. Исключением стала только экваториальная часть центра Тихого океана. При этом, согласно прогнозам, отклонения от нормы температур поверхности моря в период с мая по июль окажутся близкими к среднему значению. Это указывает на нейтральное состояние Эль-Ниньо — Южного колебания.
Ожидается, что в экваториальной Атлантике температурные аномалии моря также снизятся до средних значений. В это же время на экваторе Атлантического океана температура поверхности воды останется немного выше медианной как в северном, так и в южном регионе.
В целом повышение температуры воды из-за глобального потепления затронет большинство океанов, за исключением экватора центральной и восточной части Тихого океана. Это означает, что аномальная жара будет наблюдаться почти на всех континентах. Повышенная вероятность такого развития событий прогнозируется в Северной Африке, Мадагаскаре, Азии, Южной Америке, Карибском бассейне, Центральной и Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Европе.
Также в мае, июне и июле в некоторых странах Восточной Европы и западной части Центральной Азии ожидается снижение количества осадков. Вероятность их повышения прогнозируется на Индийском субконтиненте, в Восточной Азии и на северо-западе Южной Америки.
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